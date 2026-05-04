Shakira里约热内卢胜地Copacabana献唱 引200万民众到场超越麦当娜

巴西里约热内卢胜地Copacabana沙滩自2024年起，举行大型免费演出，乐坛天后麦当娜（Madonna）、Lady Gaga先后获邀演出，今年有拉丁天后Shakira登场，吸引200万民众到场，人数超越当年娜姐的160万人。

Shakira演唱延迟1小时

今次演出，亦是Shakira世界巡唱《Las Mujeres Ya No Lloran, or Women No Longer Cry》的一部分。演唱会因人多关系，延迟了1小时，至晚上11时才开始，但演唱会开始前，有无人机表演，并并合出Shakira的肖像。Shakira一出场以葡文表示「我爱巴西」，之后再称：「我18岁时来到这里，梦想着为你们唱歌。如今你看，生命真的很奇幻。」

娜姐畀Shakira过头

Shakira唱出《Hips Don't Lie》、《La Tortura》和《La Bicicleta》等28首作品，并以《BZRP Music Sessions #53/66》作结，此曲是她与西班牙球星碧基（Gerard Piqué）分开后创作的歌曲。在演出期间，Shaikra还花时间庆祝女性的韧性，她说：「我们女性，每次摔倒时，我们都会更聪明地站起来。」里约市长Eduardo Cavaliere在社交网分享万人空港的片段，并公布有200万人参与该场演唱会，人数超越当年娜姐的160万人。