Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Shakira里约热内卢胜地Copacabana献唱 引200万民众到场超越麦当娜

影视圈
更新时间：14:14 2026-05-04 HKT
发布时间：14:14 2026-05-04 HKT

巴西里约热内卢胜地Copacabana沙滩自2024年起，举行大型免费演出，乐坛天后麦当娜（Madonna）、Lady Gaga先后获邀演出，今年有拉丁天后Shakira登场，吸引200万民众到场，人数超越当年娜姐的160万人。

Shakira演唱延迟1小时

今次演出，亦是Shakira世界巡唱《Las Mujeres Ya No Lloran, or Women No Longer Cry》的一部分。演唱会因人多关系，延迟了1小时，至晚上11时才开始，但演唱会开始前，有无人机表演，并并合出Shakira的肖像。Shakira一出场以葡文表示「我爱巴西」，之后再称：「我18岁时来到这里，梦想着为你们唱歌。如今你看，生命真的很奇幻。」

娜姐畀Shakira过头

Shakira唱出《Hips Don't Lie》、《La Tortura》和《La Bicicleta》等28首作品，并以《BZRP Music Sessions #53/66》作结，此曲是她与西班牙球星碧基（Gerard Piqué）分开后创作的歌曲。在演出期间，Shaikra还花时间庆祝女性的韧性，她说：「我们女性，每次摔倒时，我们都会更聪明地站起来。」里约市长Eduardo Cavaliere在社交网分享万人空港的片段，并公布有200万人参与该场演唱会，人数超越当年娜姐的160万人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
00:55
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另伤4人
突发
4小时前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
8小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
5小时前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
17小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
8小时前
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
5小时前
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
01:24
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
影视圈
3小时前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
20小时前