MIRROR同商台破冰后 首次以团体姿态宣传新歌《ATTENTION》

MIRROR与商台破冰后，今日（4日）首次以团体姿态到商台，接受《叱咤乐坛》访问，宣传新团歌《ATTENTION》，惟只有其中8子Alton（王智德）、姜涛、Ian（陈卓贤）、Tiger（邱傲然）、Frankie（陈瑞辉）、Stanley（邱士缙）、Anson Lo（卢瀚霆）、Jer（柳应廷）现身。

8子抵达商台

8子于中午12点左右分乘4部车抵达商台，一早已有大约2百姜糖在商台外守候举牌，为偶像应援，8子陆续落车后，在集合处一齐行入商台，姜涛沿途同门外的姜糖挥手，临入台前特意停步让记者影相。