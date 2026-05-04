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CHILL CLUB颁奖礼2026｜Gin Lee连走两场跑到丝袜烂美甲甩 冧庄「年度女歌手」金奖好值得

影视圈
更新时间：12:46 2026-05-04 HKT
发布时间：12:46 2026-05-04 HKT

李幸倪（Gin Lee）在《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》中，凭 《白夜行》获「年度十大歌曲」外，同时冧庄夺得「年度女歌手」金奖，她也因为在4大颁奖礼夺「女金」完成大满贯。对于能保住「阿金」这个称号，Gin Lee笑指由启德主场馆（ 为《25+ 英皇群星演唱会》表演）赶到颁奖礼的过程中，心情非常复杂。

Gin Lee红色战衣有寓意

Gin Lee今次以美少女战士造型示人，选了红色波鞋，她指希望有超能力令自己跑快一点，问她条气顺返未？她笑说：「条气顺返，有啲攰，跑到瘦晒，一落车立即换波鞋，要跑好远，跑到花容失色，跑到丝袜烂埋，美甲又甩埋，好值得！好彩赶到，中间遇到好多波折，天雨路滑，去到闸口又入唔到，全车人好紧张，所以头先台上讲嘅一番话，都有啲感触，行上颁奖台真系唔容易，念啲就系歌手生涯。」又指「大满贯」就像储齐印花一样，是一件值得庆祝的事，「会请同事食餐好嘅庆祝。」自爆在得知颁奖礼与英皇演唱会撞期时，「忐忑咗成个月。」不停协调。

Gin Lee未有结婚憧憬

提到在英皇演唱会演出，Gin Lee称过程十分顺利，而面对如此大的场地，也感震撼和紧张，「个心卜卜跳，观众反应好热烈，肾上腺即刻飙升！」她指后台好大，众人演出时间不同，故未能见到太多同事，问她有无见到新婚的阿Sa（蔡卓妍）？她表示没有，反而是见到阿娇（钟欣潼）收工，对方也有跟她讲拜拜。是否羡慕阿Sa？Gin Lee明言替对方开心，问何时轮到她？Gin Lee说：「我未有呢个憧憬，迟啲先，做多几年嘢先，夺金系个好嘅开始，条路仲系好长嘅。」

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