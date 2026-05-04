chill club颁奖礼2026丨COLLAR成员扫两奖无惧分开发展 力撑 7 人合体最强 Candy拍新歌MV拒揾193

COLLAR在《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》夺得「年度组合」银奖，成员许轶（Day）夺「年度新人女歌手」银奖。COLLAR受访时，李芯駖指苏雅琳（Ivy）和沈贞巧（Gao）因身在外地关系，故未能出席颁奖礼，至于Marf （邱彦筒）有工作在身所以先行离开。

芯駖代 COLLAR讲感言惊到标手汗

芯駖笑言首次代表组合讲致谢词，心情紧张到出晒手汗：「喺台上面𠮶刻，所有时间都变得好快，要讲快啲，应该冇多谢漏人。」至于DAY夺「年度新人女歌手」银奖，她多谢所有帮过自己的人，至于是否会请食饭？她即笑言有好多人要先请她食饭，因为队友也曾得过新人奖，但因要保持体型，所以在饮食方面也不能放肆，芯駖笑指团队之中只有Marf有Quota食。至于COLLAR之后是否会分开发展比较多？她们指队员们一直有分开的工作，虽然有solo歌，但都以团歌为先，因相信七人走在一起的力量最大，也认为COLLAR 的魅力是七人走在一起就像战队般。

Candy想揾文青男演员

王家晴（Candy） 透露将会为个人单曲录音，希望今个月内推出新歌，至于新歌会否找绯闻男友郭嘉骏（193）拍MV？Candy即扮傻表示对方好像很忙，当大家指193现时应该好得闲，她即扯开话题表示正物色MV男主角，自己也未有心水人选，再提到可找193，她表示希望找一些比较文青的演员，和跟自己相衬的人，不过自己跟经理人讨论了三日，也跟队友研究了半个钟也未有答案，笑言若有适合人选可以DM她，问到若找不到适合人选是否会考虑193？她表示可能要用幻想，又或是找个女仔去拍。