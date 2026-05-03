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碧咸穿火辣泳裤贺51岁生日 大仔Brooklyn「潜水」冇眼睇

影视圈
更新时间：20:16 2026-05-03 HKT
发布时间：20:16 2026-05-03 HKT

前英国国脚兼万人迷碧咸（David Beckham）于5月2日庆祝51岁生日，碧咸嫂Victoria亦在IG大晒图辑，并发长文为老公庆生。Victoria不但上载了在生日前夕为碧咸送上生日蛋糕的温馨照片，更大晒夫妻俩坐游艇游玩的照片，当中最吸睛的是一张碧咸身穿红色火辣泳裤的性感照，相中可见他展现健硕身材和6嚿腹肌，证明法拉利老了还是法拉利！

碧咸家人好肉麻

Victoria留言道：「你是我们的世界，我们的一切。我们非常爱你！祝最棒的老公、爸爸、儿子、兄弟、朋友生日快乐。致最善良最慷慨的灵魂，我们会把你宠坏一整天！没有人比你更值得拥有。」此外，二仔Romeo亦发IG限时动态祝贺爸爸，两个限动都是Romeo儿时与爸爸的合照，形容碧咸是其「最好的伙伴」。三仔Cruz亦在限动分享了与爸爸碧咸的合照，其女友Jackie Apostel亦发限动向碧咸祝贺，感谢他为Cruz作出好榜样。

碧咸大仔Brooklyn失踪6日

而最得宠的细女Harper亦在限动中写道：「祝全世界最好的爸爸生日快乐」，坦言：「说实话，我再也找不到比你更好的榜样了，你一直都在我身边，我也会一直都在你身边」，相信碧咸看到一定冧到爆！至于早于去年圣诞前在IG封锁了父母，又于今年1月发长文狠批父母的大仔Brooklyn不但未有祝贺碧咸，更在社交平台大玩神隐，他对上一次发帖已是6日前上载炮制辣吞拿鱼三文治的示范片段。

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