陈晓东为黑胶唱片盖金色掌印 闭关积极练舞最怕记舞步 爆太太只批准食沙律

陈晓东到黄埔出席《陈晓东 NEON Reflections》盖掌印·签名会，宣传其出道30周年纪念黑胶唱片，为一众粉丝亲笔签名外更盖上金色掌印，东东在现场与歌迷大玩估歌仔游戏，又唱出新歌《今天我们都会飞》为6月19日的红馆演唱会预热，太太亦在现场帮东东记录。

东东出碟要掌握好时机

东东受访表示为演唱会准备了很多周边，包括海报造型公仔「东仔」，他表示今日要打掌印，因此准备了很多墨水，他为推出黑胶要倾注心意，因歌迷都是用作收藏，但自己多年来都未推出过黑胶唱片，但出过卡式带等，原本计划出新曲加精选，但最后决定收录新歌整整16首，因即使出碟也要掌握好时机。讲到小朋友见到黑胶唱片有何反应？他指小朋友喜欢周边产品，更一起画公仔在心意卡上，又设计了盖章印在卡上准备送给粉丝，笑言是全家总动员。

东东个唱嘉宾环节仍在邀请中

谈到演唱会，他表示完成筹备工作和宣传节目后便要闭关，要积极练舞，笑言最怕是记舞步，因此要魔鬼式地训练，更爆太太只准他食沙律，比上次露面已瘦了不少，但不想瘦得太干。谈到食沙律已练出腹肌？东东笑言有腹肌，但训练是为了体能更好，谈到公仔「东仔」也有腹肌，届时演唱会也会骚腹肌吗？他指演唱会届时专注唱情歌，与露腹肌似乎没挂钩，不会跟潮流会选择做适合自己的事。东东在现场透露唱经典歌为主，他希望演唱会的歌都可以耳熟能详，会以派台歌和广东歌为主，但都会有改编。问到有嘉宾环节？他指邀请中，亦邀请了很多圈中人来睇骚，又表示会积极养声，因上次开骚前声音出问题，要打开声针，希望今次不用。