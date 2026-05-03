梁醒波长子梁乃业离世 网传八和会馆公告：沉痛悼念 未随姊妹入行 赴英留学成为医生

已故粤剧名伶「波叔」梁醒波的儿子梁乃业医生被传于上月离世。今日（2日）网传香港八和会馆上月发出的讣告，文中证实了梁乃业医生的死讯，并代表粤剧界同仁致以深切哀悼。

梁醒波儿子梁乃业离世

八和会馆的公告由主席龙贯天代表第四十届理事会发出，内容提及梁乃业医生于2026年3月18日离世，全体同仁深感哀痛、沉痛悼念，并赞扬梁乃业医生一生仁心仁术，德望昭彰。公告指出，梁乃业医生除了在医务专业上造福社群外，亦热心支持粤剧事业，多年来不遗余力担任八和会馆的医务顾问。自2013年第35届理事会起，他为会馆及香港粤剧界作出良多贡献，功绩卓著。

公告形容：「梁医生的离世，不仅是本会的重大损失，更是香港粤剧界的深切痛楚。」八和会馆向梁医生的家属致以最深切的慰问，并表示其精神与贡献将永存于八和会馆及粤剧同业心中。噩耗传出后，不少网民在facebook留言悼念：「望梁医生安息」，并感谢他为粤剧界的付出。其中有留言感叹：「相信梁医生是波叔最大的成就」。

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梁乃业是梁醒波长子

梁乃业医生是著名粤剧丑生梁醒波的长子。梁醒波育有三子四女，梁乃业医生的三位姊妹，包括「顺嫂」梁葆贞、梁葆文（艺名文兰）及梁宝珠，均继承了父亲的衣钵，入行成为艺人。梁乃业医生虽然没有像父亲和姊妹一样投身演艺界，但在医学领域成就斐然，并一直心系父亲毕生奉献的粤剧艺术，长期为业界提供医疗支援，备受敬重。

梁乃业出身演艺世家选择悬壶济世

梁乃业虽然选择了从医，但自小在虎度门前看戏、听锣鼓声长大，早已醉心粤剧。他曾透露，知道父亲不希望子承父业，因为吃「舞台饭」很辛苦，所以他只能偷偷在房间里练习《六国大封相》、唱《紫钗记》，以满足自己的戏瘾。最终他于喇沙书院毕业后，远赴英国攻读医科，回港后悬壶济世。

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梁乃业忆述梁醒波是严父

在梁乃业医生曾受透指，父亲梁醒波是个严父，但严肃的背后，却是一位极其孝顺的儿子。梁医生曾受访时忆述：「祖母爱喝白兰地，波叔一箱一箱抬回家陪她喝，每天早晚睡醒和唱戏回来第一件事就是探望问候嫲嫲。」在祖母离世时，梁醒波更是伤心得几天几夜食不下咽，侍母至孝之情，由此可见。