Stanley肉搏200磅巨汉 险被压断肋骨 为《寒战1994》操肌一年 发烧都顶硬上｜名人杂志

人气男团MIRROR成员邱士缙（Stanley）参演电影《寒战1994》，饰演卧底警员陈志坤，片中有不少肉搏戏，Stanley坦言最难忘是赤膊上阵与外籍彪形大汉对决的震撼戏份，他分享事前为这场戏健身加操、进行拳击训练的过程，并透露拍摄期间发烧不适仍凭意志坚持完成，更忆述几乎遭对手压断肋骨的惊险时刻！撰文：莫匡尧

Stanley要保持一身肌肉及「密码锁」级数的8块腹肌，绝不容易。

香港卖座华语警匪电影《寒战》系列睽违10年终于回归，导演梁乐民萃取原系列的伏线、编写成为今次前传《寒战1994》，故事更跨时空于90年代及2017年同步推展，不仅邀得原班人马周润发、梁家辉及郭富城三大影帝载誉归来，更加入古天乐、吴彦祖、刘俊谦、王丹妮、廖子妤、吴慷仁及谢君豪等金像实力班底，打造港产片史无前例影帝后级华丽阵容。《寒战1994》剧情跨越超过二十年时空，重返回归前夕风雨飘摇的世纪时刻，位处权斗阴谋风眼的李文彬、蔡元祺等角色均由年轻版演员饰演，当然亦不少得李文彬麾下一众警队精英，邱士缙（Stanley）饰演的卧底警员陈志坤便是其中一员，还原当年《寒战2》由林伟饰演的角色背景经历。

点到即止仍全身痛



Stanley早前接受本报独家专访，详述拍摄期间的难忘过程，谈及其中的重要一幕，自己要赤膊上阵与外籍彪形大汉对决，场面震撼，他透露事前为戏份健身加操、并进行拳击训练，又自爆拍摄期间发烧不适，凭意志坚持完成工作，更几乎遭对手压断肋骨！剧情中，Stanley饰演的卧底警员，受有组织罪案及三合会调查科署任总警司李文彬（刘俊谦饰）委派潜伏至社团「老丸」之中，并晋升成为帮派金牌打手，陈志坤出场一刻正参战地下拳赛，在数十人围观叫嚣下，与体形粗壮的外籍巨汉搏斗。



Stanley甫一登场便赤膊上阵、挥洒血汗缠身肉搏，施展拳脚攻防与摔跤锁技，激烈程度史无前例，他坦言享受全程拍摄：「我觉得过程非常好玩，首次参与激烈武打戏份，武术指导博师傅（梁博恩）由训练开始便告诉我、双方每一招力量均会点到即止，请我不用太担心，但外国对手实在太健硕，每一拳都劲度十足，所以我拍摄完毕浑身都感受剧烈痛楚！」面对体形差距甚大的对手，Stanley坦言双方全神贯注下忘情发挥，几乎酿成意外受伤：「其中一招过肩摔挞，对手200磅身躯压制着我，有一刻以为肋骨被撞断！」即使现场砖地上铺软垫卸力，仍令他几乎受伤。

「尽力呈现是专业态度」



武打戏份拳拳到肉极具真实感之余，亦有赖逼真场景衬托说服观众，Stanley忆述拍摄环境恶劣，受皮肉之苦外更不支病倒：「取景地位处一个荒废街市，环境较肮脏杂乱，还记得完成戏份后，我发觉背脊满布刮破伤痕，过度消耗体力下亦让我中途发烧。」然而Stanley凭惊人意志完成拍摄，他认为倾力演出是演员应有的专业态度：「我觉得所有戏份都应该尽力呈现，若处处有所保留，效果会大打折扣，始终我拍摄动作戏经验较少，但希望成果能让观众满意！」



短短数十秒的地下拳赛戏份，Stanley动作拳招娴熟流畅，完美演绎出金牌打手应有的身手，显然为角色落足苦功，然而他亦指电影仅收录最精彩的成果：「计划永远赶不上变化，拍摄前我为接近两分钟桥段进行训练，到目前仅应用到三分一，好多部分即场因应空间、机位及戏文作出改动。但好多动作元素，基础训练下的重拳、刺拳与钩拳均大派用场，套路上则有所调节。」不过他预期整体效果尚算理想，望观众满意成品。

「大表波」远不止肌肉



Stanley过去不乏赤膊上镜的机会，然而特意为《寒战1994》打造的铁血爆肌，绝对更胜演唱会及昔日《I SWIM》等剧作，尤其横练结实的胸肌与「密码锁」级数的8块腹肌！他谦虚地笑指：「幸运地拍摄期间正值巴黎时装周活动，所以无需太多时间便能够打造理想肌肉线条与体形。」但一向注重体形管理的Stanley，仍为角色刻苦锻练保持最佳状态：「其实维持足足一整年！」更要在拍摄前如拳击选手一样收干体内水分，以呈现最完美肌肉线条：「过程毫不简单，拍摄整个场口需要耗用大量体力，却又不能任意补充水分，担心肌肉线条在画面效果中未如理想。」



《寒战1994》成为Stanley动作电影生涯重大里程碑，他向观众证明「大表波」远非一副肌理分明的躯壳、更非流于表面，在拍戏实战中不论应付高强度动作武打设计、体能、演技实力与气势，都已崭露新一代动作影星的雏形。总结拍摄经验，Stanley对往后挑战体型塑造及形象转变的角色仍充满期待：「当然希望每部作品都为我带来不同层面的突破，不论体形变肥变瘦，只要角色需要我便会毫无保留尽力去做！」