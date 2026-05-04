寒战1994丨「葵涌之虎」彭敬慈是梅艳芳最后弟子 曾是巨星御用舞者 台上与师傅一吻成名

警匪巨作《寒战1994》在万众期待下，已于5月1日在香港上映，港澳累积票房在短短1日已冲破1,000万。电影《寒战1994》中，除9大影帝斗戏备受瞩目外，饰演绰号「葵涌之虎」社团重量级人马「方展强」的彭敬慈，同样受到观众注意。

彭敬慈《寒战1994》中饰演叶童之子

彭敬慈在电影《寒战1994》中，饰演「方姐」叶童之子，是香港最大社团新任龙头「阮若兰」王丹妮的手下。「方展强」彭敬慈因与神秘势力勾结，绑架首富潘氏家族女婿「黄嘉辉」陈家乐，勒索6亿赎金，却招来杀身之祸。

彭敬慈拥191cm身高曾为歌手伴舞

彭敬慈今年底踏入50岁，拥191cm身高的他，最初担任舞蹈员，为已故巨星梅艳芳、刘德华、许志安等歌手伴舞。彭敬慈曾在梅艳芳1999年的红馆演唱会上，为梅艳芳伴舞，因够放够尽表现超班的演绎，获梅艳芳赏识收为最后一位徒弟。

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彭敬慈从梅艳芳徒弟转走演员路：

彭敬慈早在中学时已接触跳舞，1996年入行时，因身形好加上舞蹈功底不俗，而在许志安的演唱会上合作，二人有一段单独的舞蹈。适逢梅艳芳到场支持徒弟，令彭敬慈获得注意，觉得他很适合其构思中的演唱会当中一片段，彭敬慈不只要跳舞，还要演出如舞台剧一样，更与梅艳芳有接吻演出。

彭敬慈赞梅艳芳细心

彭敬慈曾在访问中忆述，在彩排还未开始前已经非常紧张，见到梅艳芳时更大脑一片空白。彭敬慈大赞梅艳芳是一位细心的人，发现其情绪给予安慰：「没关系的，你不要害羞啊！」彭敬慈曾考虑彩排时，是否要真接吻，梅艳芳见状为他打气：「没事，你来的话，我就接得住的了。按照你的节奏来，如果你没准备好的话也没关系，如果你可以的话，我就能接得住。」引导彭敬慈进入表演状态。

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彭敬慈曾传恋卢巧音

彭敬慈将于今年底踏入50岁，拥191cm身高的他，最初担任舞蹈员，为梅艳芳、刘德华、许志安等歌手伴舞，其后获已故巨星梅艳芳赏识收为徒弟。彭敬慈于2000年投身影视圈，首部电影为《江湖告急》，出道一年拍摄《走投有路》成为其经典作品。彭敬慈其后参演过多部电影，包括在《PTU机动部队》系列、《寒战》系列、《跟踪》等，经常饰演硬汉、江湖人物、打手角色。彭敬慈近年开拓内地市场，演出多部内地剧集。彭敬慈曾与卢巧音曾传绯闻，至今未见他公开恋情，亦未见曾公开婚讯。

彭敬慈室内食烟曾惹争议

彭敬慈于2024年曾爆出与洪天明出席聚会时，二人在室内食烟，当时流出的影片，见到彭敬慈手指夹住一支已燃点的香烟，而身旁的洪天明更拎起香烟抽了一口，二人的行为引发网民公审，直斥在室内吸烟如在香港疑触犯法例外，更逼使他人吸二手烟，影响健康。

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电影《寒战1994》演员阵容逐个睇：