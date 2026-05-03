刘倩怡郑子诚甘为爱犬劳心劳力 设基金做节目力保动物权益｜名人杂志

刘倩怡与丈夫郑子诚把家中 4 头小狗当作是自己的子女般看待，郑子诚更毫不介意将自己收入的一半花在 4 个宠儿身上；刘倩怡则身体力行，透过大气电波务求提升大家对动物福祉的认识。撰文：钟舜英 摄影：谭志光

出生率持续下滑

香港这个繁华之都，生活成本高昂，令不少打工仔负担沉重，也导致儿童出生率持续下滑。许多原本考虑生育的夫妇，最终选择改为饲养宠物作伴，形成养宠物的风气越来越普及。在这样的背景下，刘倩怡于香港电台第二台主持全新节目《有尾相伴》，除了邀请圈中好友如郭晋安、黄智贤等担任嘉宾外，更请来城大动物医疗中心的全科及专科兽医、训犬专家及宠物护理员等专业人士，希望透过大气电波提升公众对动物福祉的认识。刘倩怡最期望节目能传达「爱护动物」的重要讯息，并积极推广领养文化，让更多动物找到温暖的家。

刘倩怡不但热爱家中爱犬，亦关注动物权益，她爱动物之心亦感染了丈夫郑子诚。

刘倩怡和郑子诚深庆家有4宝，为养牠们甘愿辛苦多接工作赚钱。

艺人宣传领养浪浪

最近，刘倩怡成功向政府申请成立《人狗情深慈善基金》，希望透过基金提倡「狗狗是人类的好伴侣」这理念，并鼓励有意购买宠物的人士改为领养，既可节省金钱，也能帮助被遗弃的猫狗重新获得关爱与照料。她强调：「繁殖场对狗很差，把牠们当作生仔机器；加上不少人弃养，街上也有很多流浪狗。成立基金最基本的第一步，是希望提高大家接纳和喜爱狗及动物的想法。」为此，她早前邀请郑子诚到一些狗场，与等待领养的狗狗合照，日后亦会邀请更多艺人参与这项活动。郑子诚解释：「如果只是单纯影相，狗狗只会躺在地上动也不动；但有艺人在场与狗狗互动合照，便会产生一种化学作用，相中的狗狗显得活泼很多，出来的效果更好，这样更能有效激起人们领养的冲动。」

刘倩怡主持电台节目《有尾相伴》，更请来郭晋安、黄智贤等嘉宾齐来推广动物权益。

刘倩怡难忘痛失龙凤胎狗狗

刘倩怡养狗多年，最难忘多年前饲养的一对龙凤胎北京狗。当时哥哥「仔仔」在 12 岁时病倒，需要进入 ICU ，刘倩怡已有心理准备，后来牠幸运地出院，但不久后便离世。妹妹「囡囡」一直身体健康，却在哥哥离开几天后突然倒下，送往急诊后在宠物医院住了几天也离开了。她感慨地说：「人家说鸳鸯命，牠们兄妹似乎很有灵性，一只走了，另一只也要跟着走。有些人因此伤心便不再养狗，虽然我很伤心，但这份伤心反而让我无处宣泄的爱继续流向狗狗，驱使我继续养狗去付出这份爱。」

刘倩怡目前家中养了4只狗狗，年纪最轻的是领养回来的唐狗「心心」。

刘倩怡则身体力行，透过大气电波务求提升大家对动物福祉的认识。

郑子诚坚定医好病弱爱犬

郑子诚则忆起身旁的「小初」的童年往事。 15 年前，从宠物店将牠买回来时，「小初」已经生病，医生说牠得了「狗瘟」，建议放弃。郑子诚坦言：「当时我跟太太说，趁现在还未与狗狗建立感情，退回宠物店吧。但太太眼神坚定地跟我说：『不可以，要医好牠！』。」之后再去另一间医院，医生同样说：『会死的，退回宠物店吧！』。」但刘倩怡依然坚持。如今「小初」已经活了 15 年。郑子诚开心地说：「太太坚持是对的，否则一条生命便会失去。我至今仍历历在目，当年『小初』病恹恹的样子，以及太太一定要医好牠的坚定眼神，结果真的医好了，现在每次望见『小初』，我也怀着感恩的心。」

郑子诚夫妇是公认爱狗之人。

郑子诚一手推着车上的「多多」和「小初」，一手拖着「欢欢」，却不觉劳累。

为家中宝贝千金散尽

养宠物的日常开支实在不少，刘倩怡与郑子诚夫妇养了 4 只爱犬，花费在宠物身上的金额也相当可观。郑子诚明确表示，愿意将赚回来的钱一半都花在狗狗身上，特别是现在狗狗年纪大了。之前小狗「多多」椎间盘突出，医疗费花了 10 多万。另外，老狗经常出现肾脏问题，需要频繁验血，而狗验血非常昂贵，每次要 2,000 元， 4 只狗便要花 8,000 元，加上药物及健康补充品的费用，开支真的很大。刘倩怡笑说，自己尽量节省开销，把钱留给狗狗，不会买太多衣服和名牌。郑子诚笑言：「我不讲价，接多些工作吧！其实每次收到帐单，我也很吃惊。」刘倩怡补充指每次带狗狗看医生，动辄也要支付 4 位数字的费用。过往香港一直不流行宠物保险，她笑说：「现在已为最年幼那只狗狗买了保险，但我也希望这次是白供，哈哈！」

小时候的「心心」十分可爱，难怪甚得郑子诚夫妇的宠爱。

可爱的「多多」除深得郑子诚夫妇宠爱，亦颇得网友欢心。

「小初」从小就身体较弱，刘倩怡和郑子诚一直最担心其健康。

活泼的「欢欢」最爱玩掟波和执波游戏。

老了也会继续养

问到会否重返幕前以赚取更多金钱来照顾狗狗？刘倩怡表示目前没有这个打算，会专心做好自己最爱的电台主持工作，并大赞丈夫厉害， 20 多年来风雨不改，星期一至五都在电台开咪。随着郑子诚、刘倩怡年纪渐长，日后未必会再养这么多狗，但二人坚定地表示，一定会继续养狗。郑子诚说：「年纪大了，也不知道自己身体状况如何，拖狗出街也会吃力，所以再养狗这件事，我会三思而后行。」这句话流露出对宠动的深厚感情，也展现了他对宠物负责任的态度，加上他与太太对宠物实际的行动，实在让人感到满满的爱。

刘倩怡2年前痛失爱犬「妹妹」，令她决定成立《人狗情深慈善基金》。