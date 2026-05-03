TVB《魔音女团》5.4首播 陈洁灵陈奂仁坐镇 一文睇清16位参赛女星背景+星级导师助教阵容

萧正楠主持的无线电视（TVB）隆重推出全新综艺真人骚《魔音女团》（The Magic Voice），节目将于5月4日起，逢星期一至五晚上10时30分在翡翠台播出。这个节目旨在将16位怀抱梦想的女练习生，透过连串艰苦的密集式特训，打造成专业的跳唱女团。

《魔音女团》简介

《魔音女团》星级导师+助教人选

李尹嫣背景

颖乔背景

邢慧敏背景

邓凯文背景

宋宛颖背景

倪乐琳背景

王汛文背景

卢映彤背景

俞可程背景

廖慧仪背景

蔡华英背景

倪嘉雯背景

庄子璇背景

乔美莎背景

陈熙蕊背景

叶靖仪背景

《魔音女团》将会采用分阶段淘汰制，观众将会亲眼见证练习生们如何克服挑战，由素人进化成专业唱跳歌手，最终成军出道，展开一段热血沸腾的励志追梦之旅，令观众相当期待。

萧正楠主持的TVB真人骚《魔音女团》（The Magic Voice）将于5月4日起播出。

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为了将练习生们从「魔音」蜕变为真正的「Magic Voice」，节目组请来了强大的专业团队为16位参赛女星进行特训。陈洁灵、陈奂仁担任女团导师（班主任）；助教人选是冼靖峰、黄洛妍、文佐匡；马天佑担任形象指导；Kev Yiu（第一届剪裁魔法师冠军）担任服装指导；Cammy担任美妆指导；YS 韩国偶像学院负责舞蹈训练。

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《魔音女团》16位参赛练习生背景

节目汇集了16位来自不同背景的女星，她们将在节目中竞逐出道机会，争取成为女团最终成员。

《魔音女团》官方海报。

《魔音女团》22岁参赛者李尹嫣（Victoria）其母是艺人经理人，而她亦顺理成章加入娱乐圈。她是2025年度香港小姐的「最上镜小姐」及「友谊小姐」得主，拥有双料港姐头衔，参赛前已备受关注。李尹嫣毕业于伦敦大学皇家哈洛威学院音乐系，主修音乐，并精通钢琴、竖琴、芭蕾舞及粤剧等多种才艺，演艺基础扎实。

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《魔音女团》29岁参赛者颖乔（Ziva、原名甄珮娸）是位经验丰富的表演者，拥有丹麦和西班牙混血血统，外型亮丽。她并非选秀素人，曾是ViuTV《全民造星IV》的20强选手，后来更在TVB歌唱比赛《声秀》中取得第4名，展现实力。

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《魔音女团》31岁参赛者邢慧敏（Sharon）2019年香港城市大学市场营销学系毕业后成为全职模特儿，2022年她参加香港小姐，成为「友谊小姐」得主。邢慧敏凭借高䠷身材和独特气质，在模特儿界及选美舞台都备受瞩目，近年更成为TVB旗下艺人。

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《魔音女团》26岁参赛者邓凯文（Eris）曾是2023年度香港小姐竞选的十强佳丽。邓凯文凭借甜美外貌和在《东张西望》担任外景主持的经验，累积了一定人气，被封为「东张女神」。

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《魔音女团》26岁参赛者宋宛颖（Sabrina）是2021年度香港小姐冠军，拥有中葡混血血统，气质出众。她不仅是选美冠军，更是名符其实的「学霸港姐」，毕业于加拿大多伦多大学，近年更成功取得香港大学李嘉诚医学院医疗科学硕士学位。宋宛颖以智慧与美貌兼备的形象，深受TVB力捧。

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《魔音女团》24岁参赛者倪乐琳（Ellyn）毕业于香港城市大学，被封「城大李嘉欣」，是2024年度香港小姐冠军。倪乐琳在选美前已有演艺经验，曾是女子组合MORII GIRLS的成员。

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《魔音女团》25岁参赛者王汛文（Candice）是2024年度香港小姐的「友谊小姐」得主及十强佳丽。王汛文毕业于加拿大亚伯达大学经济系，凭借开朗性格和出色口才，当选港姐后迅速加入《东张西望》担任外景主持，被封为「东张女神」。近年她专注于主持界发展，除了《东张西望》，亦曾主持节目《香港系列之原味道》及《周六聊Teen谷》。

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《魔音女团》23岁参赛者卢映彤（Skylar）2022年于第32期无线电视艺员训练班毕业，演艺基础扎实。卢映彤不仅是儿童节目《Hands Up》的亲切主持，更已参演多部剧集，包括《反黑英雄》及《爱·回家之开心速递》等，累积了丰富的戏剧演出经验。

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《魔音女团》28岁参赛者俞可程（Kanis）是TVB节目《东张西望》的主持之一，因表现亮眼而被封为「东张女神」。她原为一名专业测量师，毕业于香港城市大学测量学系，在2024年为追寻梦想而参选香港小姐竞选，并成功晋身十强。

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《魔音女团》29岁参赛者廖慧仪（Jessica）是2020年度香港小姐竞选的十强佳丽，参选前曾任职空姐，由于不时于IG发放性感照，因而被封为「狂野空姐」。廖慧仪本身也是一位专业的瑜伽导师，纵使曾陷前男友轻生争议，但仍获TVB给机会，凭《港女野人》等节目中大展活力成功再令人气上升。

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《魔音女团》24岁参赛者蔡华英（Emily）是演员及幕后人员郭城俊的女儿，她2024年参加香港小姐竞选落选。蔡华英曾参演经典韩剧《大长今》的童星。蔡华英毕业于世界顶尖学府英国Leeds University（里兹大学），主修舞蹈，拥有深厚的K-Pop及现代舞功底。

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《魔音女团》30岁参赛者倪嘉雯（Carmen）是近年备受力捧的TVB新晋花旦，更是一位毕业于香港中文大学生物系的「学霸女神」。倪嘉雯加入TVB前做过网红，近年先后在《新闻女王》、《正义女神》等多部剧集中有亮眼表现，年初勇夺《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女新人」奖。

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《魔音女团》24岁参赛者庄子璇（Hilary）是2023年度香港小姐冠军，也是首位千禧年后出生的港姐冠军。她凭借高学历，毕业于香港大学食物及营养学系，被誉为「学霸港姐」，参选时已是人气焦点。

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《魔音女团》21岁参赛者乔美莎（Chelsea）是2022澳洲华裔小姐冠军兼「最上镜小姐」，因外貌酷似谢安琪及Jessica C.而备受瞩目。她不仅是选美冠军，更是擅长拉丁舞和Hip Hop的舞者。此外，她亦曾参加TVB选秀节目《声秀》，当时已凭借出色的歌唱实力备受关注。

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《魔音女团》32岁参赛者陈熙蕊（Blossom）是2019年度香港小姐「友谊小姐」得主。陈熙蕊拥有一双索腿，虽曾拍摄不少剧集，但都是闲角。陈熙蕊绝非歌唱素人，她曾参加《中国好声音》布里斯班海选，勇夺第四名及「最具潜力奖」，歌唱实力早获肯定。陈熙蕊参加香港小姐前已是美妆YouTuber，多才多艺。陈熙蕊近年感情生活受关注，一度被传与麦明诗胞兄麦明山拍拖。

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《魔音女团》28岁参赛者叶靖仪（Michelle）拥有丰富的国际模特儿经验，不仅曾是名模Jessica C.及Ana R.的同门师妹，更曾踏上纽约时装展的伸展台。她入行初期除了是TVB J2台主持，更是一位瑜伽导师及教室「Y Yoga」的创办人，商业头脑和演艺实力兼备。

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