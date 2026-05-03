马蹄露内地人气爆升 3万人睇直播狂送名贵礼物 掩面激动爆喊：终于交得起电费

58岁的马蹄露当年在处境剧《真情》饰演「May May」一角，因刁蛮形象令马蹄露知名度大增，其后获派演不少丑角，遭网民形容「香港第一丑女」。马蹄露自2021年《伙记办大事》后，已甚少接拍港剧，转而往内地市场发展。马蹄露近日开直播，一度情绪失控在镜头前崩溃爆喊：「我终于能交得起电费」，引起网民热议。

马蹄露终于挨出头

马蹄露近年转战内地发展，积极经营网上直播，只是外界反应一般，未有如其他香港艺人受欢迎。不过马蹄露近日终挨出头，直播间人数出现惊人反转，从刚开始仅有数十人观看，渐渐出现上升情况，在毫无预兆下，在线人数以几何级数量增长，迅速冲破万人大关，最高峰时有近3万人同时在线。

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马蹄露在直播期间，收到大批网民送上的昂贵礼物，当中见到有「嘉年华」、「火箭」、「跑车」等特效，由于网民疯狂刷屏赠礼，礼物雨一度导致画面不畅顺。对于网民突然疯狂送礼，马蹄露一度不懂反应，更多次摆手劝网民收手：「大家别再送了，不要破费！」

马蹄露泪洒直播间

马蹄露见到网民送上鼓励，满屏弹出「致敬」、「支持」字句，终难掩激动之情，不断向网民做出大型「爱心」手势，又双手合十感谢，而且泪洒直播间。马蹄露在直播接近尾声时，眼眶通红向网民深鞠躬，哽咽表示：「谢谢大家，我终于能交得起电费了。」曝光马蹄露捉襟见肘的生活。

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