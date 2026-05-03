高海宁将入剧组非拍《许诗晴外传》 遗传妈咪外在美认不够温柔

高海宁、伍富桥到元朗参与「仁济匹克球慈善工商杯赛」，活动由孔德贤担任司仪，高海宁一身全白运动装大显身手，她笑言受工作安排影响，只有两天时间练波，请了教练练足4小时才敢上场，获传授不少秘诀，自觉好玩，已报名加入球会。

高海宁狂赞靓妈

高海宁身形䠷，笑称都想玩网球，现阶段先学会初阶的匹克球，平日运动都是健身、滑雪为主，她形容匹克球任何年龄层都适合，也想带父母一起做运动，「妈咪只会去游水，可以再多一点运动量。」高海宁近日贴出1994年与妈咪的旧照宣传电影《寒战1994》，网民大赞母女似样好靓，高海宁开心表示︰「借机会表扬一下我的靓妈咪，见到网民P图，把妈咪换脸到我身上！好靓，饼印一样。我妈咪的确好靓，又多了一点温柔。（兜个圈赞自己？）哈哈！我和妈咪太似，我就比较活泼点。」

高海宁湿疹复发要唞唞

谈到工作近况，高海宁表示正读剧本，预计月后拍剧，惟不是早前宣布开拍的《许诗晴外传》。谈到《正义女神》大热，加推由陈炜担正的《模范律师团》，她形容是好事，据她所知也会先拍《模》，并非按宣布次序开拍。问因为忙碌而引发的湿疹问题有无改善？高海宁指偶尔有影响，医生指或是压力所致，会趁这段时间好好休养，认为打波也是减压方法。