AK对姜涛爆读中一冧两次班不作评论 力撑兄弟今年不推出歌曲：唯一做嘅只系支持 翻拍《悠长假期》只求做好角色

江𤒹生（AK）、陈毅燊（ANSONBEAN）、谭耀文及导演邱礼涛昨晚（2日）到尖沙咀为电影《我们不是什么》进行谢票。AK指这天已做了5、6场，但希望能够做更多场次，提到他与导演刚参加了乌甸尼斯远东电影节，首次去意大利及参加电影节的AK坦言感受好大，看到当地的观众好喜爱香港电影的文化，也是邱导的粉丝，而完场一播片尾曲时大家也为邱导企起身鼓掌，觉得很震撼，自己也感受好大冲击，能够跟导演去到意大利将电影带给观众觉得好开心。

ANSONBEAN跟邱导去新加坡华语电影节

至于ANSONBEAN则跟邱导去了新加坡华语电影节，他指观众也很细致地问问题，大家也看得很投入，所以整个过程也很开心，至于是否有被问到尴尬问题？AK表示没有，问题都很正面和合理。对于有生粉（AK粉丝暱称）专诚去意大利支持，AK指有些住在欧洲或英国的生粉也未看过这电影，所以特意坐飞机去支持自己和睇戏，也多谢大家，ANSONBEAN就指在新加坡有人派电影应援物。

AK自嘲低级职员

早前ViuTV宣布翻拍经典日剧《悠长假期》，更找来吕爵安（Edan）演男主角，消息一出即惹来网民热议，有份参演的AK表示没留意：「始终今次都系翻拍神剧，难免啲人会攞新同原本做比较，我都预咗，但唔理，我哋嘅责任就系做好自己嘅工作同角色。」AK指虽是翻拍，但一定会找到自己的方法为这套剧做重新诠释，因此剧不是模仿，所以会用这个时代发生的事再重新演绎：「原先嘅神剧我自己都有睇，我唔会谂超越佢，只不过好感恩有幸可以去饰演呢套细个睇过嘅神剧。」提到女主角李佳芯指「有兴趣演出，但不敢讲落实」，AK笑指自己是低级职员，所以不知道，问到若对方不做的话他想谁做？AK说：「我真系唔知，我理掂自己先，问都问Edan，因为同佢最多对手戏，问佢好过问我，我嘅意见系不值得一提。」

网民拿成员学历比拼：I don‘t care

另外，MIRROR成员姜涛日前在生日聚会上诉心声，之后更表示今年不会推出歌曲，AK指姜涛已大个仔，做每个决定必定经过自己的思考：「我哋唯一做嘅只系支持，呢个已经足够，佢讲得出佢有呢个决定（唔出歌），佢一定知道面对紧嘅嘢，大家俾啲空间同时间佢慢慢去调节。（公布前有冇通知兄弟？）又冇，唔使啦，咁私人嘅决定相信佢应该谂咗好耐，无论佢决定系乜嘢，我哋都一定支持，有呢个心就够。」提到姜涛自爆读中一冧两次班，AK表示不评论，对于网民再将他们的学历拿来比拼，AK说：「I don‘t care，系我嘅历史，我而家做紧乜嘢大家睇紧咪得啰，就系咁简单，无论大家学历系点，大家而家都系做紧一样嘅嘢，佢（学历）都只系一个过往，我哋都系同一个团体同一间公司，虽然逗嘅粮有高低，就系咁简单咋嘛！」提到姜涛表示今年有崩溃位，AK表示对方还没有找他们倾，不过他觉得姜涛可以自己消化到，也知他比较喜欢自己处理事情，不喜欢找人倾诉，大家亦很尊重，而跟他相熟的也知道需要给予空间。对于阿Mo（李启言）爸爸早前不幸因病离世，AK表示知道，但自己不方便做任何评论，问到是否有隔空慰问？他说：「呢啲一定会，但都唔方便做任何评论。」