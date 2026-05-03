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曾江遗孀焦姣83岁生日近照罕曝光 60年代红极一时为元祖级武侠片女星 两度经历丧夫之痛

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-03 HKT
发布时间：10:00 2026-05-03 HKT

曾江的遗孀焦姣，近日被好友夏妙然在facebook公开近照，夏妙然为焦姣庆祝83岁生日，引来不少网民的祝福。从照片中可见，焦姣精神矍铄，气色红润，脸上挂著从容温暖的笑容。无论是与朋友们在餐厅聚会，还是对著生日蛋糕许愿，她都显得心情极佳，展现出积极乐观的生活态度，让关心她的影迷们都放下心来。

焦姣首任丈夫因车祸离世

焦姣原名焦莉娜，出生于重庆，不仅是60年代邵氏兄弟电影公司的著名影星，亦是台湾资深配音员。1961年，她考入中影演员训练班，后因在《独臂刀》红遍亚洲，奠定第一代武侠片女星的地位。她的感情路途并非一帆风顺，第一任丈夫为男星黄宗迅，二人育有一子，但黄宗迅不幸于1976年因车祸离世。她与曾江早就认识，但两人的爱情缘分始于一次特别的经历；当时曾江为赶赴片场，用电单车载著焦姣，没想到这让她触景伤情，想起亡夫而在路上嚎啕大哭。正是这次情感的流露，让两人开始频繁来往，互相关怀，最终擦出爱火。

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曾江与焦姣曾被誉为「最美黄昏恋」

1994年，60岁的曾江与51岁的焦姣在新加坡注册结婚，这段感情被誉为「最美黄昏恋」。曾江曾深情地说：「焦姣是天使，是上天送给我的礼物。」两人婚后经常结伴环游世界，分享无数恩爱合照，相守28载。然而，2022年4月，曾江在检疫酒店猝逝，焦姣因隔离规定无法亲见丈夫最后一面，承受巨大打击。曾江生前曾言不怕死亡，最担心的却是妻子：「我最怕是生病生很久，她很惨，我也很惨……如果病了十年八年，她怎么办？」这番话语如今听来更令人心疼。在挚友的陪伴与信仰的支持下，焦姣坚强地走出阴霾。如今网民看到她与朋友相聚，健康开心地迎接生日，大家都为她感到欣慰，并祝愿她健康、平安。

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