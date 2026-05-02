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奥斯卡收紧 AI 演员和剧本入围 电影须为真人演出及人类撰写剧本 Emily Blunt言论再度引起广泛关注

影视圈
更新时间：16:45 2026-05-02 HKT
发布时间：16:45 2026-05-02 HKT

主办奥斯卡颁奖礼的美国电影艺术与科学学院昨日正式公布针对明年「第99届奥斯卡颁奖礼」的全新规则，对人工智能（AI）的立场一锤定音：AI不受奥斯卡欢迎。 在演员类别方面，新规则订明，只有在影片字幕中有署名、且确实由真人经其同意演出的角色，方可获得提名资格。在编剧方面，剧本必须确实由真人撰写，而非由AI工具生成或大幅辅助完成，方可获提名最佳原著或改编剧本。 学院亦表明将保留权利就AI使用情况及人类创作程度作进一步调查。

Emily Blunt形容AI演员「好恐怖」


 学院行政总裁Bill Kramer强调，虽然规则收紧，但学院并非全面禁止AI，而是将人类创作置于评审资格的核心，他指学院将每年因应AI发展持续检视相关规则。 新规则背景下，《穿PRADA的恶魔2》英国女星艾美莉宾特（Emily Blunt）早前的言论再度引起广泛关注。她在接受《Variety》旗下的podcast访问期间，获悉一名名为Tilly Norwood的AI生成女演员于苏黎世峰会上面世，并已引起多间星探公司的兴趣，她当场对此作出强烈反应，直斥：「唔好咁做。」形容AI演员令她感到「好恐怖」，她的言论呼应了业界对AI侵蚀演员饭碗的长期忧虑。

700多名艺人加入反对AI演员「盗窃不是创新」联署

此外，今次规则更新亦触及韦基马（Val Kilmer）的遗作《As Deep as the Grave》问题。韦基马于2025年离世后，有制作公司以AI补完其未竟演出，惟学院表示将就相关影片是否符合资格作个案审查。美国女星史嘉娜祖安逊（Scarlett Johansson）与金像影后姬蒂白兰芝（Cate Blanchett）等700多名艺人亦加入反对AI演员的「盗窃不是创新」联署。此外，学院亦重新审视了其长期政策，最佳国际电影原本只准许任何国家或地区的一部电影入选，如今改为一个国家或地区可有多部作品入围。「第99届奥斯卡颁奖礼」将于明年3月14日在洛杉矶举行。

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