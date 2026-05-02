Angelababy师妹潘艺桐宣布结婚 晒巨型水滴钻戒闪爆 户外花海求婚仪式超豪气

曾经在剧集《家族荣耀》饰演「马来娣」而为人熟悉的Angelababy师妹潘艺桐（Pearl）日前宣怖结婚，她在小红书贴上多张男友跪地求婚的相片并说：「从前我以为，珍珠是被捧在手心的光。后来才懂，它是在贝壳里生长了很久，才等来那个不愿放弃、用耐心轻轻打开贝壳的人。 是的，我答应了。 往后余生，多了一个身份：某人的『未婚妻』 。」

潘艺桐巨型水滴形求婚钻戒劲抢fo

潘艺桐未有透露未婚夫的背景，不过求婚仪式相当有仪式感，场地在户外进行，有多个由白色、粉色和紫色花朵组成的大型花艺布置的花环或拱门， 不过最吸晴的，当然是潘艺桐的无名指戴上巨型水滴形求婚钻戒，份量十足兼劲抢fo。

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潘艺桐连日来积极筹备求婚仪式

潘艺桐连日来积极筹备求婚仪式，四出试婚纱，希望在婚礼当日最靓一面示人，潘艺桐因有一双大眼被誉为「猫眼美少女」，中学就读名校德望学校，13岁只身远赴英国求学，最终毕业于伦敦玛丽女王大学（Queen Mary University of London）商业管理系，称得是有颜值的学霸才女。潘艺桐生意头脑极好，早年与拍挡开了间婚礼及活动策划公司，她曾说：「公司已经上咗轨道，所以我可以将工作重心放喺幕前工作，希望之后可以多方面尝试接触唔同角色，我都想尝试舞台剧同综艺节目，只要公司觉得适合都会去做。」潘艺桐早年亦曾投资过百万做美容院生意，获好友朱千雪和陈凯琳撑场：「好开心有佢哋支持，仲帮我宣传。」

潘艺桐曾为男友放弃自己理想

潘艺桐曾为男友而放弃自己的理想，经历过后不会再重蹈覆辙：「𠮶阵我都未入行，系2020年嘅新年，想写一篇反思同顾自己嘅文章，先会写下呢段感受，估唔到有咁多人关注，当时嘅男朋友唔想我入行，所以我就去咗做戏剧老师，但我发现当自己放弃理想时，都同时失去咗人生嘅目标，就似一条咸鱼，每日起身都无嘢令我好想去做，度日如年，醒觉到唔可以再咁样落去，我真系好钟意幕前工作，满足感相对大得多。」潘艺桐又曾表示以前的感情观会比较失去自己，很容易被男方操控，但现在不会再做出之前的错误选择，问到择偶条件，潘艺桐表示喜欢善良和善解人意又聪明的男士，笑言很喜欢对男朋友有崇拜感，如果对方对某件事特别擅长，她就特别觉得心动。

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