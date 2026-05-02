许志安拍《新扎师兄1988》为见梁朝伟 忠粉感激偶像开解助走出情绪低谷

无线音乐节目《J Music》于今晚9点半翡翠台播出新一集，并邀请了许志安作为今集重量级嘉宾，大谈新歌《信天翁》创作背后、与主持及多年忠粉互动及大玩游戏之余，还分别献唱了四台冠军歌《男人最痛》、《我的天我的歌》，以及《一步一生》、《向全世界说爱你》。

许志安见到偶像梁朝伟好难忘

许志安先接受「许志安冷知识」大考验，包括「许志安第一首三台冠军歌」、于新秀比赛中演唱《雾之恋》时，所披的是什么颜色的毛衣、及在无线拍摄的第一部电视剧。谈到拍剧趣事，安仔笑言当年之所以接拍《新扎师兄1988》，其中一个原因竟是因为可见到梁朝伟：「见到自己偶像，所以系好难忘。」

安仔坦言歌迷对他很珍贵

另外安仔在「偶像零距离」环节，还与当了自己32年粉丝的歌迷会会长Ivy进行互动。Ivy笑言当年自己并非追星族，主要是跟同学追Beyond及郭富城时，无意中在节目中见到许志安并「一见钟情」：「佢好似都几靓仔㖞，就出咗去等喇。」安仔闻言搞笑回应：「原来无意中㗎？我真系唔知㖞，第一次听你咁讲，爆料㖞。」Ivy还指安仔不时会鼓励及开解她，相当暖男：「最近我妈妈有病，真系好唔开心，自己放唔低，安仔就同我倾偈、开解我、鼓励我，我先可以起番身。」安仔亦坦言歌迷对他来说很珍贵和特别：「佢哋又唔系同你有亲、都唔系姓许，但佢爱你嘅程度系想像唔到，可以为你付出好多。」除了与安仔互诉心中情及玩游戏，Ivy还分享了很多安仔的珍藏，当中包括「半绝版签名」CD：「呢个系我第一只储钱买嘅CD，佢呢个签名好难得系全名，佢𠵱家系签『安仔』，所以好珍惜。」