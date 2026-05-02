草蜢演唱会2026丨相隔14年世纪合体 软硬XXL战衣逼爆红馆 兄弟情再升级：下世都陪玩

草蜢「THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」昨晚（1/5）在红馆举行第5场，今晚找来软硬天师（林海峰、葛民辉）的惊喜现身，除了复刻「草蜢森巴大战软硬Fans演唱会 2012 GHVSSH」外，更以20年前演唱会的经典「黄红战士」造型登场，当年的战衣如今已变成XXL版，草蜢三子被杀个措手不及，笑到几乎讲不出话：「十几年无见，肥咗㖞！」瞬间引爆全场集体回忆！

软硬被嘲双脚无离地跳舞揸流摊

草蜢当年12场对决后软硬险胜，今次他们再战红馆，软硬将草蜢《三分钟放纵》加入首本名曲《老人院》、《广播道fans杀人事件》和《川保久龄大战山本耀司》歌词，好有心思，但蔡一杰「投诉」他们双脚无离地跳舞揸流摊，蔡一智更取笑他们跳：「落地生根舞。」林海峰即时反击：「你哋系『跳舞组合』，我哋系『无跳组合』！」引得全场爆笑。

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林海峰自爆抄草蜢MV造型

除了精彩的表演，软硬更在台上大爆与草蜢的渊源，林海峰自爆原来1993年软硬宣传《广播道fans杀人事件》时的经典板仔look，竟是抄袭自草蜢《三分钟放纵》的MV造型：「睇电视见到，哗，咁型，但唔衬你哋啰！我即刻叫阿葛跟住揾。」没想到此举竟让他们成为当年的潮流指标，林海峰更借此感谢草蜢的启发，扬言他们任何时候要「大战」，软硬随时奉陪，台下Fans立即欢呼，期待草蜢再乘软硬开骚。蔡一杰在首场惊爆患脑癌，而且癌细胞已扩散，蔡一杰哽咽感激两位队友陪他走到现在，他哽咽说：「未来系点都好，我哋边个走先，来世一定要继续做兄弟。」林海峰将这番对话重新组装成软硬模式：「你哋三个话希望下一世都做兄弟，点解无预我哋两个？如果唔预埋我哋，就无办法同你哋『大战』！」

软硬与草蜢下一世都会做兄弟

林海峰又对蔡一杰说：「人生嚟到呢个地方，要将张画纸画到最靓。」葛民辉扮蔡一杰语气：「如果软硬有张画纸，一定请埋草蜢一齐画！」蔡一杰感性地说：「我哋张画纸都一定有你哋软硬份嘅！」蔡一智亦曾在台上多谢旧同学苏志威，林海峰当然亦有仿效：「我都多谢我嘅同学葛民辉，我哋都系屋村大，无谂过我哋呢个组合都可以坚持到40年！」苏志威质疑有40年，葛民辉说：「四舍五入！虽然我哋两兄弟成日吵吵闹闹，但系我哋永远都系一体！」林海峰拉住蔡一杰仔再说：「将来无论你哋三个边个走先（草蜢齐声『啋』），我都会走先，因为我惯咗早瞓。如果草蜢下一世有场纸嘅话（红馆开骚入场纸），我哋软硬下一世都会做兄弟，陪你哋继续玩落去！」五子手搭手结盟，场面感人。但蔡一智突然对软硬说：「我想讲⋯⋯我点都唔会着你哋件衫！」接著他们合唱草蜢的《朋友》和软硬的《好兄弟》混合版，全场High 爆！。

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草蜢演唱会台下星光熠熠：