古天乐相隔25年再拍电视剧 《IT狗2.0》客串「绵登主脑」霸气登场 网民疯狂洗版：真系癫

ViuTV剧集《IT狗2.0》自从于周一（4月27日）首播至今，几乎一集都大派彩蛋，成功在网上制造了不少话题，在昨晚（1日）播出的第五集，影坛大亨古天乐霸气登场，不足五分钟的戏份震撼整个网络界，片段更在网上被疯传。

古天乐剧中饰演「绵登主脑」绵住尼

今次古天乐剧中饰演「绵登主脑」绵住尼，与凌文龙饰演的叶念信上演一场关乎全港网络生死存亡的终极谈判，抵死之处是古天乐分别融入《寻秦记》的「项少龙」与及《九龙城寨》「龙卷风」两大经典角色，有网民直言：「真系癫，古生的多重宇宙。」

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绵登创始人「绵住尼」原来是古天乐

剧情讲述「Kenneth」岑珈其应征数据港项目总监时惨遭前度「娟娟」练美娟百般刁难，屈曲求和却意外种下祸根。同时「阿信」凌文龙与「蒙玲」汉娜发现AI George数据库曾被Moby污染，几经辛苦终于成功升级。不过绵登创始人「绵住尼」突然现身，强烈谴责PPD垄断网上言论并号召全港程式员发动攻击。「Cathy」安排「阿信」凌文龙与「绵住尼」见面，最后竟发现绵登创始人「绵住尼」原来是古天乐，「阿信」凌文龙被「绵住尼」古天乐的霸气吓到语无伦次。「绵住尼」古天乐说：「你就系叶念信？听讲你得罪咗绵登㖞（信：系佢哋搞我先㗎） 你有你做支付平台，佢有佢做论坛，关你咩事啫？我话畀你听呀，绵登唔到你乱嚟，如果唔系，命都冇。(信：你就系绵住尼？)我系绵住尼？我系龙卷风！（ 信：我系信一㖭呀！ ）你系信狗呀！ 」这场戏背景响起一小段《寻秦记》经典配乐，令网民大叫精彩。

古天乐惊喜现身引发洗版式热烈讨论

今次古天乐惊喜现身，随即引发洗版式热烈讨论，不少人留言激赞：「好癫，古生做埋连登大佬。」、「项少龙系ViuTv 出现。」、「」、「我系屋企大叫，so shock！有古天乐。」、「古天乐呢排搞咩，无处不在咁。」、「真喺癫。。。仲有就系拍《IT狗》𠮶阵《寻秦记》应该仲未上，𠮶阵已经揾到古生拍。」、「一转身时𠮶几嘢寻秦嘅笛声。」、「睇佢哋online倾个阵已经觉得啲似，仲谂住系似啫。点会真系揾佢做，点知真系有古！天！乐！！！ 好似好耐冇见过电视剧既佢啦。」、「做古生Fans真系个心脏弱啲都搞唔掂。」导演简君晋事后在IG贴上古天乐与团队的团队合照并说：「咁快过咗一星期，希望大家enjoy have fun！知道要开拍2.0嘅时候，好想好似欧美sitcom咁邀请多啲星级Cameo，多谢咁多位新旧朋友粉墨登场！特别多谢古老板，就算《白日之下》之后都会畀好多鼓励同支持，见面或者食饭都会倾吓电影、倾吓AI，我哋都系胆粗粗试吓邀请客串，点知老板秒速应承。」

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ViuTV剧集《IT狗2.0》集集派蛋：

古天乐相隔25年再拍电视剧

有网民留言称今次是古天乐相隔25年再拍电视剧，对上一次剧应该是《寻秦记》。古天乐在2001年凭《寻秦记》「项少龙」一角再次获得「本年度我最喜爱的男主角」及「本年度我最喜爱的电视角色」成为双料视帝。拍摄完《寻秦记》后，古天乐离开TVB转向电影圈及乐坛发展。古天乐曾表示当时因拍摄太疲倦，抵抗力变差，一度发烧至102度，更在医院昏迷了七天：「入咗院医生同我讲，话你有两三只菌喺身，再多一度就烧脑！」拍完《寻秦记》后，前总经理何定钧主动邀约他吃饭，最初古天乐以为是谈续约条款，但对方竟是「放生」他。原来何定钧直指他身上已经没有了电视艺员常见的「电视味」并说：「你唔系属于电视，你系属于电影，你出去拍电影！」何定钧更提出让古天乐保留TVB的经理人合约，但可以自由出去拍戏，完全不用「过冷河」。古天乐形容自己当刻听到后双眼发光：「我𠮶时只眼系发光咁望住佢，咁好嘅老板边度有？」目前与TVB还有一部电视剧的合约，他曾表示假如有合适的剧本会考虑再次拍剧。