咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」

曾参加ViuTV选秀节目《全民造星IV》、并被誉为「最美医生」的「咖喱」黄雅慧，近日卷入一场严重的诚信风波。她所任职的医美中心昨日（30日）发表声明，指控她涉嫌未经授权将载有病人资料的文件带离诊所，宣布即时与她终止所有合作关系，并已报警处理。面对前东家的严重指控，黄雅慧今日（1日）傍晚终于打破沉默，在社交平台Threads上发文回应。

医美中心指控未经授权带走文件

事件始于黄雅慧任职的「Perfect Ten Medical Centre」昨日发出的一则公告。声明中详细交代，诊所于4月27日曾就一批存放于柜内的文件去向询问黄雅慧，当时她明确否认曾取用或移动文件，并以「无拎过」、「你哋啲嘢无搞过」等言辞回应。

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医美中心报警处理

然而，诊所经过进一步检视后，发现文件的处理情况与黄雅慧的说法不符，指事件「涉及未经授权接触及带离诊所范围之情况」。由于事态严重，并可能涉及病人私隐，医美中心强调高度重视资料安全及专业操守，目前已就事件报警，并同时通报了香港医务委员会及个人资料私隐专员公署，以作进一步跟进，并保留一切法律追究权利。

咖喱黄雅慧已交律师处理

对于前公司的公开指控，黄雅慧今日傍晚在Threads上首度开腔，她未有详细解释事件的来龙去脉，仅以简短的文字表达立场：「公道自在人心，是非只在时势，一切已交给律师处理。」字里行间透露出无奈，并暗示事件已进入法律程序。

咖喱黄雅慧曾《全民造星IV》

黄雅慧因甜美外貌与医生专业身份的结合而备受关注。在参加《全民造星IV》前，她刚刚完成实习期，并在屯门医院的急症室担任了约两个月的医生。据她早前受访时透露，当初选择读医，是源于家人生病的经历，希望自己能成为一名医生，帮助家人及他人减轻痛苦。事实上，早在十六、七岁时，黄雅慧就曾获邀加入女子组合，但当时她担心难以兼顾学业而婉拒了机会。多年后，当她看到《全民造星IV》这个追梦的舞台时，她意识到若再次错过，未来可能再没有勇气尝试，于是毅然辞去医生的稳定工作，投身演艺圈追逐梦想。

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