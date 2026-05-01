佘诗曼冇份拍《正义女神》外传否认同罗家良不和 谭耀文自行脑补剧情拍续集

《正义女神》一众演员佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、蒋祖曼、陈若思等今晚出席活动，齐齐睇剧集大结局，吸引数百人到场，场面墟冚，当女主角阿佘出场时，全场粉丝兴奋尖叫。

谭耀文自肥拍《正义女神》续集

阿佘、谭耀文受访时坦言不舍得，阿佘指朋友都说剧集完结好失落，阿谭则明言老婆睇得好投入。阿佘对于网民赞「连眉毛都有戏」，她指今次刻意做到同「Man姐」不同，自己都几满意，笑说两个角色要二拣一的话，「好难拣！一个好胜，一个正义，两个都钟意。」问到续集消息，阿佘认有初步倾，但不想为拍而拍，「视乎是否有好故事。」阿谭笑称想拍续集，「有机会𠱁返剧中老婆，再打多几场漂亮官司。」赞她演出时加入小动作，非常犀利。

佘诗曼否认同罗嘉良不和

另外，陈炜曾经表示被阿佘逼出十成功力，阿佘则不认为：「我都需要好对手，火花是擦出来的。」谈到罗嘉良加盟《正义女神》外传，阿佘称「自己无份」，笑言跟他无不和，上次合作是《家族荣耀》。昨日阿佘在云顶出席活动晒伤膊头，她坦言不知烈日当空而没有涂防晒，笑称被马来西亚粉丝「钖到㶶」，「现在被好多人叫『妈咪』，本身都多契仔、契女。」

佘诗曼出泳装收藏卡

而该剧集的总监制钟澍佳（佳导）称，想不到《正义女神》引来追剧潮，好开心令大家再追港剧，形容是台前幕后努力；同时宣布剧集连续三周成为7天跨平台总收视冠军，翡翠台收视连升5周，内地累计有效播放4.39亿（猫眼全网有效播放），直播收视最高冲上21.9，创2026年剧集最佳收视成绩。提到推出《正义女神》收藏卡，佳导预告推出番外篇新卡，笑言有阿佘的泳装卡。