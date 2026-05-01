陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆

陈炜与陈晓华近日接受叶念琛于《Meaningful》频道主持的爱情节目《越问越双琛》访问，陈炜自爆试过因为入戏太深，与欧锦棠合作《英雄之广东十虎》时爱上对方，而陈晓华反而因为过度投入角色，陷精神崩溃边缘。

陈炜送礼物予欧锦棠

陈炜在访问中忆述拍摄《英雄之广东十虎》时，彻底爱上欧锦棠饰演的角色「黄澄可」，陈炜表示：「一个小子慢慢演变成一个英雄，你慢慢见到佢嘅成长，𠮶种倾慕与日俱增。」不过陈炜强调所爱不是欧锦棠，而是其角色「黄澄可」，在剧集宣传时趁欧锦棠生日，更亲手送上一顶绣上「黄澄可」三个字的帽子送赠拍档，只是欧锦棠换回私服：「后来佢留返头发，著返正常衫，就冇感觉喇。」

陈炜演患癌角色陷抑郁

提到拍摄《美丽传说2》时，陈炜饰演「雷剑芳」，因角色患癌要与所有爱她的人道别，导致陈炜陷入低潮：「我𠮶段时间好入戏，基本上除咗开工之外，我将自己收埋喺酒店房，唔想出嚟。」陈炜形容当时不修边幅，只去便利店买干粮、杯面，疯狂将垃圾食物塞入口：「个状态系好唔开心，好似抑郁症咁。」陈炜坦言因角色人生太悲惨，煞科后仍维持戏中状态，直到下一部作品开拍才逐渐走出前角色。

相关阅读：陈炜《正义女神》夺视后呼声高：希望攞到 自嘲「白纸」感激郑则仕启蒙丨独家

陈晓华演戏初哥感迷惘

至于陈晓华自当选港姐至今入行8年，首次感受到投入角色是在《美丽战场》，但《异空感应》却令到她几乎精神崩溃。陈晓华形容自己演戏的投入过程如「拍拖」，在第一部剧集《迷网》时，连录影厂的太阳是灯光都不知道，凌晨3时问对手杨明：「点解太阳仲未落山」，完全处于迷惘状态。直至拍摄叶念琛执导的《美丽战场》，陈晓华才第一次真正感受到投入：「我唔觉得自己好投入，我只系觉得我明林小美谂紧咩，我知道佢死嘅时候系咩感受。」

陈晓华自爆一段隐藏很久的「阴影回忆」，在拍摄初期，曾有一位行内人当面抛下一句：「得啦！做嚟做去都系咁！」陈晓华形容当时脑袋一片空白，强忍泪水，最后躲进洗手间痛哭。叶念琛追问是幕前还是幕后人员，陈晓华没有开名：「唔系幕后、唔系幕前，路过，唔认识。」陈晓华坦言至今仍记得那句说话，但已学识「听唔到就算」，不再让别人的批评动摇自己。

陈晓华揾方法走出角色

不过在《异空感应》却令陈晓华整整一个月走不出角色：「因为𠮶套戏我要做一个逃犯，要瞓坑渠、瞓好垃圾嘅地方。到我拍完，返到垃圾堆嘅地方，好想去啲垃圾堆，你当自己系垃圾，太光鲜亮丽，我嘅人生突然—点解会咁？我唔习惯。」陈晓华后来自创一套「开门关门」方法，为每个角色在脑内建立一个独立空间，煞科后锁上门：「陈晓华都攞得起、放得低，冇角色系攞得起放唔低嘅。」

相关阅读：TVB花旦陈晓华罕派性感福利 扭动蛇腰骚S形诱人身材 受尽力捧被视为「未来视后」