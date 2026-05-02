曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华

曾于90年代有「三级片天王」之称曹查理去年经历过半身麻痺留医8天险死后宣布退休，当时曹查理曾回流返港休养身体。消失了一段日子早前终现身到顺德探访刘锡贤，不过身形明显瘦了一圈，幸好精神状态尚算不俗。

曹查理曾被传酬劳劲过刘德华

近日曹查理接受汪曼玲YouTube频道访问，瘦了一圈的曹查理在节目上话当年，曹查理拍完《警察故事》走红后，立即走去拍「爱情动作片」，曾有传酬劳劲过刘德华。可惜辉煌过后，一夜之间炒窝轮输去晒过千万：「9几年嘅千几万即系差唔多而家嘅三千万。我好老实咁讲。我唔系普通人，我真系揾好多钱，失败嘅原因系咪我贪。」

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曹查理拍过逾300部「爱情动作片」

曹查理坦言正式来说，他曾经拍过逾300部「爱情动作片」：「因为冇人够胆拍，得我够胆拍，咁变咗我红喇。𠮶啲片系成部戏里边乜嘢都未有，总之签定咗曹查理先，拎我个名就已经拎去台湾可以卖钱。」谈有传片酬犀利过刘德华，曹查理笑说：「又唔系咁讲，刘德华要瞓觉嘛，我系二十四小时唔瞓觉嘛。我因为我知道机会难得嘛，咁我系一日有二十四小时，我每一个八个小时畀你一组。每一组就三万蚊，港币三万蚊。咁一日呢，就可以收九万蚊。咁样拍。我唔系唔瞓觉，我系去到现场化晒妆，我坐喺张櫈度就可以瞇埋眼，擘大眼就可以埋到位，你冇办法㗎喇，去到𠮶个地步，你只好搏命，因为你搏命去签嘛。」

曹查理这三个字一度令吓窒对手

曹查理这三个字一度令吓窒对手：「你有冇人见过人做爱系著晒衫做爱？即系一男一女两个喺床度做𠮶样嘢，梗系要剥清光嚟做㗎嘛，𠮶难几难过关。初期啲女仔听到曹查理就惊：『呢个曹查理拍，癫嘅佢』。有一次拍何藩部戏，𠮶个女主角系日本AV女优村上丽奈，由晏昼两点钟一直拍到九点。我叫Cut」，你就停机，「唔Cut」你都唔好停。我哋由两点钟开始拍，拍到夜晚十二点食完宵夜，𠮶个女仔同佢日本翻译讲：『不如嚟个真，唔好嚟个假喇，嚟个真快手收工。」翻译就讲冇得嚟真，呢个系演员嚟，呢个系明星嚟，唔得嘅。咁之后呢继续拍，拍到我哋食过嘅宵夜全部呕返晒出嚟，之后𠮶个女明星话以后都唔再拍呢啲，咁佢返返日本。」曹查理细数对手，印象最深并不是叶玉卿：「佢系系够胆同放，喺现场唔会遮遮掩掩，就变咗喺现场冇人睇。我反而试过同吴家丽，拍完有啲『着咗火』，要平静咗先可以离开张床。」

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曹查理每次上场就谂住钱

不过曹查理拍「爱情动作片」亦曾有过心理挣扎：「之后我心喺度谂，一系你就唔好拍，你拍就要放。每次上场就谂住钱、钱、钱。总之我拍完场，我就有钱，我拍完场有钱。咁你咁样谂，你就过到一关。我直到而家嚟讲俾你听，我拍咗咁多部片爱情三级片，我未睇过，我惊拍完会好憎自己，呢啲戏都可以拍。」曹查理又说：「我嘅极限系拍三级片，四级唔得。除非我争人好多钱，就拍一部四级嘅还晒畀你。跟住喺台湾拍完一部《夜夜磨刀的女人》之后，𠮶部戏之后，我个心态静跌咗落嚟，我唔想再拍，因为拍𠮶阵喺现场太多细路仔，个个喺度叫救命，我忍唔住喺帐幕喊，觉得好委屈，钱又唔系冇。」

曹查理逾千万身家一夜间化为乌有

辉煌过后，曹查理一夜间化为乌有：「系炒恒生指数，炒窝轮，输晒。一夜之间唔见咗千几万㖞。我辛辛苦苦揾埋，揾埋揾埋，一夜之间唔见咗千几万，个人傻咗，即刻匿埋、即刻搬走，手机又唔听，乜都唔理，自己冇办法接受，个个都揾唔到。」他续说：「我真系揾好多钱。我仲有样嘢，我系好清楚，罗湖福田嘅𠮶时，𠮶张地图我睇过晒。地铁站喺边度，𠮶个总站喺边度起，隔篱啲楼几钱，系一万蚊一呎。人民币一万蚊一呎。我可以每日买九层。十日呢？九十层㖞。你系一年㖞，你拍咗三年几四年㖞。你话𠮶...几多栋大厦系我㗎？我...损失咗呢个...损失咗呢个机会。呢个系又一个机会我损失咗。我唔会怪人，系自己有啲贪。」