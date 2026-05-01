刘威煌、梁浩贤、甘永杰演唱会广州站圆满成功 推出全新节目「浪谈老事」 EO2 合体掀回忆杀自爆解散原因

网上平台「轻松啲」近日推出全新节目《浪谈老事 Long Time No See》，打破传统访谈节目的固有形式，由三位主理人刘威煌、梁浩贤和甘永杰邀请不同的歌手和艺人做嘉宾，齐齐倾偈聚旧讲八卦，首集嘉宾就请来2000年代的跳舞组合EO2，今次难得齐人，还重新编排舞蹈，跳唱全新编曲的成名作《魅力移动》。

EO2重新编曲《魅力移动》

EO2当年一首《魅力移动》唱到街知巷闻，但现时各有发展，今次难得齐人，4人带来重新编曲的《魅力移动》，宝刀未老。他们在节目中提到解散原因，原来都是钱作怪，笑指当年揾钱太少，Eddie表示做Dancer比做歌手做赚钱，当时的确是有点后悔入行，又唱歌又做戏都赚得很少，Otto笑说：「100蚊要除7，我们得一份，其他都是公司的。」Eric说：「有次公司话出粮，我睇银行户口时看不到，真系有咩？」Otto直言EO2解散原因是大家去到某个位觉得，大家在这行的成绩不高不低，好似停滞了，加上生活又拮据，不如停一停分开下，笑指分开都是为了重聚。

EO2拍戏险被警察捉住

Eddie入行后有不少负面新闻又多绯闻，其他3人都为他护航，Eric笑指Eddie多新闻至少是被人认得，而且当年就是写这类新闻才有人看，他们做好事无人讲，指在娱乐版无版面，大家玩三项铁人赛搏体育版版面，又自嘲他们是坏男孩的形象，Osman更爆曾与Cookies出席港台颁奖礼，对方的经理人竟叫他们不要走得太近，即被指太夸张，Otto笑说：「梗系夸张啦，我哋跟边个大佬。」他们曾在商台工作，初时被森美藐视，觉得他们似黑社会，但熟悉之后就知不是，甘永杰笑他们最多似大贼，Eddie即爆EO2试过拍打劫戏，被真的警察捉了，Otto说：「当时用细机拍，刚好当日导演无通知有关方面拍戏，我们正正在元朗警署对面的金铺拍，途人见到就报警，我哋在入面『咪郁，打劫』，出面就有警车声，我听到其中一个警察讲『哗，他们有枪㖞』，我望一望手上的枪，三秒后，全部荷枪实弹的警察就对住我，然后我们四个就被捉了出去揿低，之后警察在入面看到车婉婉，就话好似在拍戏，有个警司后来闹导演和我哋，做咩够胆揸住枝枪在街上行又唔报，话当时我哋再郁真的会开枪。」又说这件事其实不能讲，因为那是港台剧，剧集问后无播，导演亦被革职。

刘威煌、梁浩贤、甘永杰广州举行演唱会

谈到现时有不少选秀节目，更有《中年好声音》让中年人追梦，问到如有类似《中》的跳舞比赛节目，EO2又可会重出江湖？他们都说不会，但Osman直言现在有唱歌，想挑战自己再走出来，希望告诉他是歌手。众人最后更大唱生日歌，为Osman庆祝生日。此外，「浪谈老事 Long Time No See」不单是一个网上节目，还有举办实体演唱会。刚刚过去的四月尾，三子就于广州音乐唐人馆举行『浪谈老事』演唱会，圆满成功！

