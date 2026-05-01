Ian陈卓贤自揭曾「做傻事」陷抑郁低潮 入行后「怕唱歌」罕谈不为人知辛酸

MIRROR成员Ian陈卓贤将于今年7月在在启德体艺馆举行6场《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》，近日积极进行宣传工作。Ian陈卓贤日前到商台接受郑裕玲（Do姐）《口水多过浪花》访问，自揭以前成日乱谂嘢，曾陷入低潮期试过「做傻事」。

Ian陈卓贤将兴趣变成工作

郑裕玲相隔多时再邀Ian陈卓贤做访问，大赞对方变得成熟。Ian陈卓贤提到当年参加《全民造星》是抱住纯粹想接触音乐的出发点，只是入行后的落差，令他无所适从，更陷入情绪困扰：「𠮶阵时好复杂，好唔适应身边嘅环境，啲嘢好陌生，参加《全民造星》时纯粹想接触音乐，之后可以将兴趣变成工作，觉得好幸运。但跟住发觉所有嘢都好陌生，我做紧嘅系咪我当初钟意嘅嘢？我甚至有一段时间好怕唱歌，写歌特登写短啲两分几钟，快啲唱完。」

Ian陈卓贤承认容易情绪波动

Ian陈卓贤自揭曾试过做傻事：「大家睇到我而家都好开心，但𠮶阵做过一啲『傻事』，仲要系跟住第二日要拍综艺节目，之后要好似好开心咁。」郑裕玲关心Ian陈卓贤情况，问到是否容易情绪波动，lan解解释：「以前系，但而家又唔会。我成日乱谂嘢，想得太多，好方面睇系心思缜密，但反向就系谂太多影响情绪，以前经常咁，而家唔会喇。」

相关阅读：Ian陈卓贤7月启德开骚亲解「23」密码 曾怕唱歌幸走出低谷重拾舞台热爱 自爆曾因落选青年队街头痛哭

Ian陈卓贤曾因合约失机会

Ian陈卓贤指自己近年较以前自在、开心及纯粹：「早几年有一、两年时间真系depression，当刻只系觉得所有嘢唔开心、灰蒙蒙，𠮶阵最主要系因为受合约问题困扰，最简单例如系我争取到一啲机会，但因为合约问题，令到我冇咗啲机会，比如当我Cast中一部电影，但𠮶阵我系Co-management，公司之间会就电影版权去商讨，达成唔到共识时，『咁就唔好畀佢拍啰』。」

相关阅读：Ian踩足8小时同hellosss欢聚 割爱送录音手稿兼亲手喂食蛋糕

Ian陈卓贤直言自己试过争取，但合约上的条款，令他无能力作出改动，最后失去角色由其他演员演出。Ian陈卓贤承认一度感到无助及沮丧：「有好大心态上嘅冲击，以前做运动员达唔到目标，自己努力训练，终有一日会得嘅。但做艺人唔同，𠮶下落差好大，会觉得即使努力做某一样嘢，可能未必会得到，可能机会喺你面前，可以把握时又会被攞走，𠮶阵时好唔开心。」

Ian陈卓贤想经历另一种人生

对于自己的改变契机，Ian陈卓贤举例表示︰「冇话特定一件事，系一个stage，好似揸车咁，喺高速揸车无啦啦倾盆大雨，但又无啦啦嚿云过咗然后晴天，而我就系咁样，回想唔到系特定边件事，𠮶段期间系not that bad，系晴朗化，越嚟越好。」郑裕玲问到Ian陈卓贤对演戏是否喜爱时，他直认不讳，又透露自己甚么角色也想尝试，不一定局限偶像的框框，因可以透过电影经历另一种人生。

相关阅读：郑裕玲北上追星变怀春少女 超强背景内地小生撞样车银优 引Do姐芳心荡漾心心眼做一事