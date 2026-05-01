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Britney Spears啪药醉驾遭起诉 因为呢两个原因或毋须入狱

影视圈
更新时间：16:46 2026-05-01 HKT
发布时间：16:46 2026-05-01 HKT

44岁美国流行天后Britney Spears于3月涉醉驾及药驾被捕，加州当局于周四（4月30日）正式向她提出起诉。Britney早前已自愿进入戒疗机构接受治疗，试图重整生活。

Britney Spears当场断正

根据加州公路巡逻队的报告，案发于3月4日深夜，警方接报指一辆白色跑车在美国一条高速行驶且行径飘忽。警员截查后发现司机为Britney，并察觉她当时神志不清。随后，Britney因未能通过现场酒精测试被捕，并送往文图拉县（Ventura County）监狱扣留，翌日获准保释。检察官最新提出的起诉书指出，Britney当时处于受酒精及至少一种药物的共同影响之下驾驶，虽然起诉书未有列明具体药物成分及用量，但此举显示事件性质较一般醉驾更为严重。

Britney Spears执一身彩

Britney的代表律师早前形容其行为「完全不可原谅」，并透露 Britney已于4月初，即被捕一个月后，自愿进入一间戒疗中心。案件定于下周一提堂，Britney毋须上庭。由于此案不涉及交通意外或伤亡，加上Britney并无醉驾前科，检方倾向与辩方达成「危险驾驶」（Wet Reckless）协议。若她选择认罪，或获判处12个月缓刑及强制参加戒疗课程，毋须入狱。

Britney Spears入戒疗机构重整生活

另外，正在戒疗所的Britney，被指生活过得很好，知情人士表示：「她过得很健康和开心，又感到很多正能量，并为重新开始感到兴奋，入戒疗所是一个好好的机会让她放下自己。」

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