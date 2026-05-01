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Winka推单曲《起身洗面》疗愈心灵 出动爱猫客串拍MV

影视圈
更新时间：16:15 2026-05-01 HKT
发布时间：16:15 2026-05-01 HKT

女团COLLAR成员Winka陈泳伽昨日（30日）推出年度首支个人单曲《起身洗面》，作品以疗愈心灵为目标，讲述每个人都会遇上低谷，而低谷过后，每天起身洗面擦牙就是新的一天，新的开始，要重新振作；为迎合新歌主题，MV以家居背景为主，Winka除出动大量私伙摆设、盆栽及公仔外，还出动爱猫tata担任特别嘉宾，首次与爱猫同框拍MV，难怪Winka大叫紧张。

Winka低谷时有爱猫陪伴

《起身洗面》由周锡汉监制、张子晴作曲、T-Rexx作词、叶澍晖编曲，歌曲宣扬正能量，Winka指：「作品一直都系疗愈型为主，希望用作品嘅歌词，陪伴大家成长，带到畀大家动力。」《起身洗面》鼓励遇上低谷的人，朝早起身洗面后，要从新出发，走出低谷，Winka表示：「我遇过低谷可谓多不胜数，自己情绪比较丰富，开心会好开心，唔开心会好唔开心，低谷有好多。我走出低谷嘅方法，除咗信仰之外，仲有创作音乐、同朋友，仲有同tata，佢（tata）陪伴咗我好多，每当我对自己有怀疑同好攰嘅时候，佢都会陪住我。」

Winka私伙摆设拍MV

为了MV的家居背景打造得与Winka屋企环境相近，Winka特别出动大量私伙，其中就连她每晚抱着睡的恐龙公仔亦登场，不过最叫人惊喜，莫过于她出动爱猫tata客串，她说：「因为佢陪伴我好多，所以MV都带佢嚟，想有佢一个存在纪录，亦系自肥嘅礼物。」一直以来跟动物同小朋友合作拍摄，都系最大挑战的事，未知Winka跟tata同场拍摄，可有同感？Winka认为：「事前系有啲紧张，惊handle唔到，不过tata好叻，佢表现好淡定，冇乱叫又冇乱跑，好乖。少少挑战一定有，好彩佢好易控制，因为佢够贪食、又贪玩，好易就引到佢，有啲镜头一take过就完成。」

Winka想大家专注音乐作品

至于问到Winka可会跟男友朱芸编在将来合作拍MV？Winka笑言之前从未有此想法，她表示：「始终唔想大家焦点落在我哋恋情，不过佢的确系出色嘅音乐人同配乐人，我都好欣赏佢，如果可以合作都好，不过大家要听我音乐同focus作品。」


 

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