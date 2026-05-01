71岁林建明跌伤康复奇慢恐患糖尿病？ 伤口变异画面曝光 含脓如火山口极吓人

已经71岁的林建明早年患抑郁焦虑症，十年前又发现脑部有动脉瘤，要做微创手术，去年身体不适长达两个多月，以中西合壁治疗及调理，健康备受关注。林建明今年3月不慎跌伤，膝盖当地破损见血，经过逾一个月时间，林建明近日曝光康复进度，情况令网民胆战心惊。

林建明越来越严重

林建明日前在FB发文，并分享膝盖伤势及康复情况，见到照片中，林建明双膝从最初见到破皮出血红肿，却越来越严重，不但皮肤含脓，又见到伤口如火山口。估计因林建明受伤初期仍然相约朋友饭敍，品尝海鲜、辛辣菜肴，未有戒口所至。

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林建明在FB留言：「首先再三感谢大家的关怀，爱护！给予很多的问候，祝福！温暖！」林建明透露从3月26日在尖沙咀路上跌倒：「导致两个『膝头哥』受伤！经过一个月来的治疗：到医院洗伤口，护理，喷云南白药喷剂，搽破痛油等等，在4月26号伤口已埋口，痊痊愈了。请大家不用挂心，本人可以如常活动了。现在是要想办法如何去疤痕？」

林建明被建议穿长裤

网民对林建明跌伤后要用一个月时间才埋口感到惊讶，留言送上慰问：「哇⋯好似富士山火山口咁巧（好）恐怖啊！」、「个伤口刀（都）几大仲有农（脓）添，要介（戒）口，清淡D，祝早日康复」、「小心啊！好好护理伤口」、「Ming姐以后行路要十分小心，尤其下梯级，保重」。网民建议穿长裤，但林建明回复当日是穿长裤：「条裤膝头哥个位置穿咗个大窿啰，不过俾我缝返啊，可以继续穿！」另有网民关心林建明伤口长时间才愈合是可有糖尿病问题，获林建明回应：「没有！」

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