魔音女团丨萧正楠晒「笑得太灿烂」合照遭黄翠如一句「秒杀」 好友疯狂揶揄：以前都未见过

无线全新综艺真人骚《魔音女团》（The Magic Voice）将于5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十点半播映。16位练习生李尹嫣Victoria、颖乔Ziva、邢慧敏Sharon、邓凯文Eris、宋宛颖Sabrina、倪乐琳Ellyn、王汛文Candice、卢映彤Skylar、俞可程Kanis、廖慧仪Jessica、蔡华英Emily、倪嘉雯Carmen、庄子璇Hilary、乔美莎Chelsea、陈熙蕊Blossom和叶靖仪Michelle，将会施展浑身解数，摆脱魔音成为真．女团。

黄翠如留言秒杀萧正楠惨被揶揄

节目由萧正楠担任主持，陈洁灵和陈奂仁将会担任班主任，冼靖峰、黄洛妍、文佐匡则担任助教。萧正楠日前在IG留言，自认是真人骚主持初哥的萧正楠言谈间赞「呢班女仔入嚟真系唔系玩」，再加上萧正楠贴上被16位练习生包围合照，兼且一脸风骚地又唱又跳，结果被太太黄翠如一句秒杀，萧正楠惨被好友们揶揄。

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黄翠如突然留言秒杀萧正楠

在《魔音女团》播出前夕，担任主持萧正楠贴上与练习生合照并说：「真人show嘅主持我真系初哥，今次同16个女仔，一齐学嘢一齐长大喺舞台上揾不一样嘅自己。真心讲，节目开始嘅时候大家都各有缺点，唱歌难听跳舞恐怖主持灾难嘅都有，但系呢班女仔入嚟真系唔系玩，个个饭唔食觉唔瞓不断去练嘢，最终好唔好留返俾大家判断，我就亲身见证佢哋追梦嘅过程，希望魔音女团出街嘅时候，大家都感受到佢哋个团火。」太太黄翠如突然留言：「我好似感受到你好开心㖞！」搞到萧正楠不敢留言，不少人留言助攻：「笑的好开心哦，以前都未见过。」、「咁多靓靓后生女系人都开心啦，正常嘅正常嘅。」、「冇啲咁嘅事！就算有，都系人之常情！」、「系演技嚟㗎，佢最想返屋企同你同哈哈一齐渡过。」

萧正楠坚称自己笑得极度含蓄

眼见不少人留言揶揄，萧正楠终现身：「冇牙㗎，笑得极度含蓄。」、「人生第一次。」区永权亦有留言：「从你嘅笑容睇得出，今次你真系好愿意接受呢个挑战，叻叻。」萧正楠说说：「奶爸唔易做。」殊不知区永权调转鎗头狙击萧正楠：「唔易「做」？！你仲有做咩啊？睇得出，阿萧辛苦到⋯笑咗出嚟，仲笑得好灿烂㖭！」而16位练习生亦有留言感谢「奶爸」萧正楠。「班主任」之一的陈洁灵早前亦曾在社交平台发文：「终于拍完了《魔音女团》，究竟边几个可以成功出道成为「魔音女团」，我就不方便公开，不过呢个节目的确几好玩！ 励志得嚟又好笑！见到班美女又勤力又认真，美丽与情义并重之余又用心，的确有吸引力。」

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