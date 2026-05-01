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阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼

影视圈
更新时间：12:00 2026-05-01 HKT
发布时间：12:00 2026-05-01 HKT

43岁阿Sa蔡卓妍在4月28日无预警下宣布与健身教练林俊贤Elvis结婚，《星岛头条》曾收到独家消息，蔡卓妍与林俊贤（Elvis）的婚礼在泰国举行兼已有一段时间，随即有网民称二人的婚礼于3月份在泰国举㣔，当时关智斌与「高富帅」密友Edwin齐齐出席，大家更为Edwin庆祝生日。

阿娇钟欣潼为好友送上结婚礼物

「老母」霍汶希（Mani）昨日（30日）拍片直击阿Sa蔡卓妍婚后状况，荣升人妻的阿Sa蔡卓妍依然努力工作，与阿娇钟欣潼合体为周 一（3日）举行的「25+ 英皇群星演唱会2026」，左手无名字戴有婚戒的阿Sa蔡卓妍，脸上洋溢一种幸福的状态，阿娇钟欣潼为好姊妹准备了一份结婚礼物，令人震惊。

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阿Sa蔡卓妍婚后如常工作，近日与阿娇钟欣潼合体为「25+ 英皇群星演唱会2026」进行彩排，期间阿娇钟欣潼为送上一条钻石颈链并亲手为她她戴上，阿Sa蔡卓妍笑感动地揽实好友，霍汶希搞笑地说：「礼成，好实净，打风都打唔甩。」卫诗雅留言：「so sweet!」但亦有人说：「看到婚戒还是有点不习惯，我会调理好自己的。」阿娇钟欣潼今次出手相当豪，原来这份新婚礼物是来自Harry Winston的太阳花钻石颈链，价值超过54万港元，比阿Sa蔡卓妍的婚戒还要贵，有人说：「二十年的交情了 ，阿娇也很大方。」、「不愧是好搭档，出手特别大方。」、「幸福快乐，两只都开开心心生活就好。」、「阿娇：要知道我永远比你老公更疼你。」

阿Sa蔡卓妍和阿娇钟欣潼在2001年以组合Twins出道，两人合作至今已经25年，经历过不少高低，蔡卓妍曾称旁人总无法体会她们经历的一切，唯独只有「妳懂我，我懂妳。」钟欣潼亦表示蔡卓妍像男朋友一样，钟欣潼较安静，不懂得面对媒体的发问，很多时候都是由蔡卓妍解围，蔡卓妍更曾笑指对方有个花名为「台瘟丝姬」，经过多年的磨合，她们互相补位，在蔡卓妍想不到要说甚么时，钟欣潼也会为她解围。钟欣潼更曾称：「我好清楚如果闹交，Twins就会散，所以大家都会忍。」蔡卓妍亦曾在演唱会中对钟欣潼说过：「有时我会坚持己见，但你都会忍让。」阿Sa蔡卓妍宣布婚讯后，阿娇钟欣潼坦言彼此是生命里最依赖的人：「没有太多华丽的话，只希望我的阿Sa可以一直被偏爱，一直被用心呵护 可以永远做那个无忧无虑，自在快乐的小女孩。」

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