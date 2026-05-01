陈展鹏揭「扯爆你」护妻贴文真相 曼联球员与单文柔同名：原来我老婆系黑人

陈展鹏与太太单文柔以代言人身份出席周年晚宴，同场还有关嘉敏、梁敏巧、王馨平、林漪娸等出席。4月19日是单文柔的36岁及林漪娸的67岁生日，大会当晚特别安排蛋糕为她们庆生，一众嘉宾大唱生日歌祝贺。陈展鹏大赞太太经常做面部护理变得好靓，所以是他的得益同幸福。当笑问是否老公陈展鹏经常赞她？单文柔笑言这些机会要在特别场合。陈展鹏自言好注重仪式感，早前太太生日，由女儿「小猪比」安排拍片做导演，并笑谓自己只是做演员岗位。

陈展鹏送首饰给太太贺寿

谈到女儿「小猪比」是否对幕前幕后工作也称职？陈展鹏指女儿所读的学校提供好多学习机会，例如：舞台剧，所以训练到她不会惊，虽然自己经常唱《零岁》给女儿听，但对方叫他不要唱。在旁的太太单文柔笑谓：「佢（老公）匿埋喊！」谈到送什么生日礼物给太太，陈展鹏表示送上有纪念性的首饰给太太，但有女儿后更加要记得多个庆祝日子。单文柔笑言自己变得没有仪式感，反而有待老公和女儿商量庆祝。

陈展鹏搞笑澄清「扯爆你」贴文

提到陈展鹏在社交网发文表示：「我老婆球技好，你都唔使咁扯佢，唔好被我撞到你，我实扯爆你。」他亦附上一条连结，但该连结并正常连结，搞到一班网民表示不明所以。陈展鹏笑指有位曼联球员施曼尤（Antoine Semenyo）跟太太名字同音。他说：「我无意中在社交网发现，佢叫Sin Man Yau，原来我老婆系黑人嚟！大家倾下计，笑下啰！」不过陈展鹏笑指太太现实中的球技也不错，单文柔自爆最近爱上打匹克球运动。谈到她会玩多项运动，她笑言想身形更瘦。在旁的陈展鹏即谓：「唔好太瘦，唔系个个瘦好睇。」

陈展鹏悼念萧键铿

最近陈展鹏一家搬到新屋，他表示未执拾好。另外，提到资深制作人萧键铿早前离世，陈展鹏亦致送花牌悼念。陈展鹏指萧键铿制作过很多经典作品，当年在亚视年代参演过对方的作品，大家会不时交流。他说：「希望佢一路好走，同埋佢家人节哀顺变。」

