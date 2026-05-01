姜涛27岁生日夜宣布今年不出歌：寻回音乐初心 放慢步伐沉淀自我

27岁生日的姜涛于晚上突发开直播交代今年不会出歌，他表示深思熟虑的决定也得到公司支持，但强调不出歌唔代表暂停幕前工作，必要活动仍会出席，更不代表唔制作歌曲，只会放慢步伐，冇出歌压力，寻回音乐初心。但为令了释出大家疑虑，他亲自剖白道：「完骚后，大概两个月前萌呢个想法，当时喺车程上谂唔到出啲乜，打从《蒙着嘴说爱你》开始，我对歌曲会有谂法，包括主题表达乜，之后会谂MV故事，有好多意念及信心，之后做出嚟嘅嘢都系心目中要嘅嘢，但唔知几时创意想法及出发冲动递减式，我冇嘢再想讲，谂唔到下个曲风及表达主题。」

姜涛感谢公司由反对变支持

他坦言想畀自己在音乐路上静一段时间沉淀，做歌方面畀自己思想放松下，经过同公司沟通，公司由反对到支持，而且比想像中顺利，笑言：「唔容易决定，都多谢公司支持。」又自嘲：「唔钟意嘅人会开心，唔使污染耳仔。」他会将今年制作歌曲放在下年album内，希望下年全新自己跟大家见面，又笑说：「虽然改变唔到唔钟意我嘅人睇法，但都希望下年佢哋听下。」又表示不论赞美及批评都会好好吸收及消化，因为是一个平衡。他又点名和每位姜家人们说：「希望理解我决定，唔使网上估来估去。」更承诺相信今年时间足够令他揾多啲新嘢：「虽然有社恐，但今年会睇多啲骚，吸收养份。」

另外，他又补充生日会上真情流露原因：「讲真咁多年嚟，我自己唔系好抵撑嘅人，好多嘢唔抵撑，所以坦白分享以前嘢，因呢个年纪唔系再系新人身份，有好多嘢冇借口，观众反应最直接，所以提醒自己谦虚接受提醒。」