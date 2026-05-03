Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5月电视剧推介｜两大男神车银优、玉泽演打对台 当红陆剧小花田曦薇、李兰迪争上位

影视圈
更新时间：09:15 2026-05-03 HKT
发布时间：09:15 2026-05-03 HKT

2026年5月，各地的电视剧如雨后春笋般冒出。当中由车银优主演的《超能路人甲》，以及玉泽演婚后首作《灵魂之伴》紧接播出。观众可以连续欣赏男神们的高颜值，绝对是视觉盛宴！最近凭《逐玉》爆红的田曦薇亦闪电回归，推出新作《低智商犯罪》；「95后」小花李兰迪亦带来《喀什恋歌》，足见5月的中日韩电视剧都很有看头！下文为您精心整理10套5月必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点与播放详情。

五月电视剧推介1：朴恩斌、车银优《超能路人甲》

内容简介：朴恩斌与车银优组团打怪

《超能路人甲》讲述在末日论盛行的1999年，殷彩妮（朴恩斌 饰）以及李运政（车银优 饰）等一群「边缘人」，意外获得了超能力。为了对抗威胁和平的反派、守护世界，这群新手英雄展开了一场鸡飞狗跳、笑料百出的的冒险之战。

《超能路人甲》5月15日播出。
《超能路人甲》5月15日播出。

看点：车银优逃税风波后首作

韩国「脸蛋天才」车银优虽已于去年7月入伍，但今年1月却闹出「逃税200亿韩圜」的争议，日前他透露已全数补缴欠交税款，事件暂告一段落，剧情如期播出亦证明Netflix并没有与车银优割席。除此之外，《超能路人甲》的幕后阵容星光熠熠，由《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅3》的刘仁植导演执导，质量完全有保证！

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月15日
  • 线上看平台：Netflix

 

五月电视剧推介2：玉泽演、矶村勇斗《灵魂之伴》

内容简介：玉泽演与矶村勇斗互相疗愈

鸣泷琉（矶村勇斗 饰）深受愧疚与自我怀疑折磨，逃离日本来到柏林，被韩国拳击手黄约翰（玉泽演 饰）所救。这场偶然的相遇让二人学会面对人生中的缺陷和伤痛，并在彼此的陪伴下领悟爱与存在的意义。

《灵魂之伴》由玉泽演与矶村勇斗主演。
《灵魂之伴》由玉泽演与矶村勇斗主演。

看点：两大男神同场飙戏

《灵魂之伴》是玉泽演在4月尾结婚后的首套播出作品，是次他更与日本的实能演技派男神矶村勇斗合作，两位除了同样是高颜值外，其演技亦是不容小觑！二人互相救赎的10年，由导演桥爪骏辉以独特的视角展现出他们内心的渴望与挣扎，势会赚足观众热泪。

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月14日
  • 线上看平台：Netflix

 

五月电视剧推介3：王骁、田曦薇《低智商犯罪》

内容简介：王骁、田曦薇成探案搭档

脱离刑侦一线数年的警察张一昂（王骁 饰），因一封匿名检举信，被派往三江口调查案件。他抵达后不久，当地刑警队长惨遭遇害，张一昂在洗清自身嫌疑时，更意外抓获连环杀人案凶手，他将侦查方向锁定当地富商周荣（王传君 饰）及其团伙，最终张一昂与李茜（田曦薇 饰）将真凶绳之以法。

《低智商犯罪》5月4日起开播。
《低智商犯罪》5月4日起开播。

看点：田曦薇爆红后又一力作

田曦薇有份主演的《逐玉》在3月播出后随即在各地爆红，话题性可谓风头无两。爱奇艺把握热度随即推出她的新作《低智商犯罪》，在播出前预约人数已突破百万，足见备受期待。除此之外，题材创新反套路，剧集融合悬疑探案与黑色幽默元素，势令观众觉得有新意。

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月4日
  • 线上看平台：爱奇艺
  • 集数：24集

 

五月电视剧推介4：李兰迪、郭俊辰《喀什恋歌》

内容简介：李兰迪与郭俊辰共同成长

沪漂女孩夏孜（李兰迪 饰），在经历失业等一系列失意后，决定逃离内卷的大城市，回到故乡新疆喀什。返乡后，她在当地的烟火气中逐渐找回内心的节奏，她更与疆漂青年周恒之（郭俊辰 饰）携手改造百年客栈，也重新看见了这片土地的无限可能。

《喀什恋歌》由李兰迪与郭俊辰领衔主演。
《喀什恋歌》由李兰迪与郭俊辰领衔主演。

看点：反内卷题材 直击都市青年共鸣

《喀什恋歌》以沪漂女孩逃离大城市、返乡寻我为切入点，真实还原当代青年面对的内卷困境与成长迷茫，容易引起共呜。剧集以新疆的喀什为拍摄地，真实还原当地的风土人情与烟火气息，观众亦能感同身受。除此之外，《喀什恋歌》是迷你剧，篇幅精练，适合碎片化时间观看，契合当下观众的看剧习惯。

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月
  • 线上看平台：爱奇艺
  • 集数：8集

 

五月电视剧推介5：Chase Infiniti、Lucy Halliday《证词》

内容简介：Chase与Lucy领军争取自由

故事围绕新一代在基列国长大的贵族少女，于婚前预备学院被嬷嬷们透过残忍的手段以及以神圣为理由，灌输服从的观念。Anges（Chase Infiniti饰）与Daisy（Lucy Halliday饰）的情谊将成为催化剂，彻底颠覆她们的过去、现在与未来。

《证词》于4月8日起开播。
《证词》于4月8日起开播。

看点：Chase Infiniti演技再升级

《证词》是延自于人气美剧《使女的故事》，但其独立世界观 ，今观众毋须细味前传亦能轻松入局深陷荒诞。虽然《证词》仍弥漫恐惧氛围，但有别前章，统治手法不再一成不变，塑造出洗脑式另类恐惧氛围。除此之外，Chase Infiniti的演技再升级，完美消化贵族少女的角色，将既要循规蹈矩、却又带点青春叛逆的角色演得完美无瑕，值得大家欣赏！

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年4月8日
  • 线上看平台：Disney +
  • 集数：12集 （逢周三中午12:00更新

 

五月电视剧推介6：唐嫣、赵又廷《爱情没有神话》

内容简介：唐嫣与赵又廷上演熟龄爱情拉址

《爱情没有神话》讲述35岁经济独立的中学教师林展翘（唐嫣 饰），她清醒独立拒绝在婚姻上将就；单亲父亲的投行精英何韩（赵又廷 饰）对感情很戒备。二人在家长会初但理念具分歧，后因职场合作被逼绑定，从而展开势均力敌的熟龄爱情拉扯。

《爱情没有神话》由唐嫣与赵又廷领衔主演。
《爱情没有神话》由唐嫣与赵又廷领衔主演。

看点：金牌班底＋聚焦社会议题

是次两位主演在形象上都有大突破，唐嫣一洗以往长发甜妹造型，以清爽短发亮相，塑造出独立飒爽的都市女性；而赵又廷的「泡面头」演释出颓废克制的单亲父亲，极有反差感！《爱情没有神话》更是由爆剧《三十而已》的导演张晓波操刀，品质有保证。除此之外，剧集聚焦在女性自主、婚姻焦虑等社会议题，势引起观众共呜！

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年4月28日
  • 线上看平台：WeTV
  • 集数：37集 

 

五月电视剧推介7：林智妍、许楠俊《我的王室死对头》

内容简介：林智妍与许楠俊相爱相杀

《我的王室死对头》讲述朝鲜时代最恶的妖女姜丹心（林智妍 饰 ）穿越到二十一世纪并附身到无名的女演员申瑞莉后，遇上性格极端的财阀车世界（许楠俊 饰），二人展开一段如战争般激烈的爱情故事。

《我的王室死对头》5月8日开播。
《我的王室死对头》5月8日开播。

看点：林智妍恶女回归

林智妍可谓是韩剧中的「恶女专业户」，她凭着在《黑暗荣耀》的反派角色朴涎镇而名声大噪，而是次在《我的王室死对头》中，她再次饰演恶女，简直是回归到其演技的舒适圈！除此之外，剧集的幕后阵容同样出彩，由《青春应援Cheer Up》、《金牌救援：Stove League》的导演韩兑燮执导，电影 《灵魂伴侣》姜炫珠编剧执笔。

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月8日
  • 线上看平台：Netflix

 

五月电视剧推介8：任敏、此沙《良陈美锦》

内容简介：此沙与任敏双向奔赴

顾家嫡长女顾锦朝（任敏 饰）前世错信他人、家破人亡，重生后步步为营智斗继母庐妹、守护家族，最终与内阁权臣陈彦允（此沙 饰）从相互试探到双向奔赴，携手推行利民政策、成就太平盛世的故事。

《良陈美锦》5月3日开播。
《良陈美锦》5月3日开播。

看点：实力派云集

《良陈美锦》改编至沉香灰烬的同名小说，是内地的热门小说之一，原著拥有大批书粉基础，而且剧情题材是近期十分热门的「重生」，势吸引观众关注。除此之外，两位主演均是实力派，任敏是新生派的演技派小花，在近期播出的《黑夜告白》中，能力有目共睹；而此沙则曾参演多部大制作电影，例如《捕风追影》、《镖人：风起大漠》等，前辈对他的表现均赞誉有加。《良陈美锦》更邀得「国宝级歌手」周演献唱主题曲。

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月3日
  • 线上看平台：芒果TV
  • 集数：36集

 

五月电视剧推介9：朴志训《超新丁伙头兵》

内容简介：朴志训掀美食革命

《超新丁伙头兵》讲述一位用菜刀代替枪、用围裙代替子弹带的伙房兵江成宰（朴志训 饰），踏上拯救人生的征程，最终成为传奇的军事喜剧。

《超新丁伙头兵》5月11日播出。
《超新丁伙头兵》5月11日播出。

看点：剧集未播已获肯定

《超新丁伙头兵》是改编至NAVER同名人气网路漫画，由《九尾狐传》的共同导演赵南衡执导，《理事长是九年级》的崔龙执笔。该剧受邀参加法国2026年Series Mania剧集展「非竞赛单元的特别放映」，成为唯一获此殊荣的韩国剧集。除此之外，剧集更是由人气限定男团Wanna One的成员朴志训主演，他同时兼顾演员与歌手身份，足见潜力。

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月11日
  • 线上看平台：HBO Max

 

五月电视剧推介10：申河均、吴正世、许城泰《大叔再出招》

内容看点：三位大叔重出江湖

郑浩明（申河均 饰）、奉济顺（吴正世 饰）以及姜范龙（许城泰 饰）三个看似平凡、实则曾经风光无限的男人。他们虽饱受生活磨砺、身体逐渐老去，但义气与本能依然未减。而这些走过人生一半路程的老手们，却在命运的推动下再次行动，展开全新的故事。

《大叔再出招》5月22日起开播。
《大叔再出招》5月22日起开播。

看点：三位演技派同场飙戏

《大叔再出招》集齐3位在韩国极有代表性的演技派出演，当中申河均具百变演技，可诠释多种角色，而有「演技之神」美誉；吴正世曾在「第21届全州国际电影节」凭借《死不开除》获封最佳男主角；许城泰则在2022年「KBS演技大赏」，获「男子助演奖」，三位实力派男神同场飙戏，势令观众睇得过瘾！

开播时间＋播放平台

  • 播出时间：2026年5月22日
  • 线上看平台：HBO Max
  • 集数：12集

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
12小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
2026-05-02 09:00 HKT
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
投资理财
4小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
15小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
13小时前
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
影视圈
14小时前
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
即时中国
3小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
15小时前
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
影视圈
11小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
14小时前