5月电视剧推介｜两大男神车银优、玉泽演打对台 当红陆剧小花田曦薇、李兰迪争上位

2026年5月，各地的电视剧如雨后春笋般冒出。当中由车银优主演的《超能路人甲》，以及玉泽演婚后首作《灵魂之伴》紧接播出。观众可以连续欣赏男神们的高颜值，绝对是视觉盛宴！最近凭《逐玉》爆红的田曦薇亦闪电回归，推出新作《低智商犯罪》；「95后」小花李兰迪亦带来《喀什恋歌》，足见5月的中日韩电视剧都很有看头！下文为您精心整理10套5月必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点与播放详情。

五月电视剧推介1：朴恩斌、车银优《超能路人甲》

内容简介：朴恩斌与车银优组团打怪

《超能路人甲》讲述在末日论盛行的1999年，殷彩妮（朴恩斌 饰）以及李运政（车银优 饰）等一群「边缘人」，意外获得了超能力。为了对抗威胁和平的反派、守护世界，这群新手英雄展开了一场鸡飞狗跳、笑料百出的的冒险之战。

《超能路人甲》5月15日播出。

看点：车银优逃税风波后首作

韩国「脸蛋天才」车银优虽已于去年7月入伍，但今年1月却闹出「逃税200亿韩圜」的争议，日前他透露已全数补缴欠交税款，事件暂告一段落，剧情如期播出亦证明Netflix并没有与车银优割席。除此之外，《超能路人甲》的幕后阵容星光熠熠，由《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅3》的刘仁植导演执导，质量完全有保证！

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播出时间：2026年5月15日

线上看平台：Netflix

五月电视剧推介2：玉泽演、矶村勇斗《灵魂之伴》

内容简介：玉泽演与矶村勇斗互相疗愈

鸣泷琉（矶村勇斗 饰）深受愧疚与自我怀疑折磨，逃离日本来到柏林，被韩国拳击手黄约翰（玉泽演 饰）所救。这场偶然的相遇让二人学会面对人生中的缺陷和伤痛，并在彼此的陪伴下领悟爱与存在的意义。

《灵魂之伴》由玉泽演与矶村勇斗主演。

看点：两大男神同场飙戏

《灵魂之伴》是玉泽演在4月尾结婚后的首套播出作品，是次他更与日本的实能演技派男神矶村勇斗合作，两位除了同样是高颜值外，其演技亦是不容小觑！二人互相救赎的10年，由导演桥爪骏辉以独特的视角展现出他们内心的渴望与挣扎，势会赚足观众热泪。

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播出时间：2026年5月14日

线上看平台：Netflix

五月电视剧推介3：王骁、田曦薇《低智商犯罪》

内容简介：王骁、田曦薇成探案搭档

脱离刑侦一线数年的警察张一昂（王骁 饰），因一封匿名检举信，被派往三江口调查案件。他抵达后不久，当地刑警队长惨遭遇害，张一昂在洗清自身嫌疑时，更意外抓获连环杀人案凶手，他将侦查方向锁定当地富商周荣（王传君 饰）及其团伙，最终张一昂与李茜（田曦薇 饰）将真凶绳之以法。

《低智商犯罪》5月4日起开播。

看点：田曦薇爆红后又一力作

田曦薇有份主演的《逐玉》在3月播出后随即在各地爆红，话题性可谓风头无两。爱奇艺把握热度随即推出她的新作《低智商犯罪》，在播出前预约人数已突破百万，足见备受期待。除此之外，题材创新反套路，剧集融合悬疑探案与黑色幽默元素，势令观众觉得有新意。

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播出时间：2026年5月4日

线上看平台：爱奇艺

集数：24集

五月电视剧推介4：李兰迪、郭俊辰《喀什恋歌》

内容简介：李兰迪与郭俊辰共同成长

沪漂女孩夏孜（李兰迪 饰），在经历失业等一系列失意后，决定逃离内卷的大城市，回到故乡新疆喀什。返乡后，她在当地的烟火气中逐渐找回内心的节奏，她更与疆漂青年周恒之（郭俊辰 饰）携手改造百年客栈，也重新看见了这片土地的无限可能。

《喀什恋歌》由李兰迪与郭俊辰领衔主演。

看点：反内卷题材 直击都市青年共鸣

《喀什恋歌》以沪漂女孩逃离大城市、返乡寻我为切入点，真实还原当代青年面对的内卷困境与成长迷茫，容易引起共呜。剧集以新疆的喀什为拍摄地，真实还原当地的风土人情与烟火气息，观众亦能感同身受。除此之外，《喀什恋歌》是迷你剧，篇幅精练，适合碎片化时间观看，契合当下观众的看剧习惯。

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播出时间：2026年5月

线上看平台：爱奇艺

集数：8集

五月电视剧推介5：Chase Infiniti、Lucy Halliday《证词》

内容简介：Chase与Lucy领军争取自由

故事围绕新一代在基列国长大的贵族少女，于婚前预备学院被嬷嬷们透过残忍的手段以及以神圣为理由，灌输服从的观念。Anges（Chase Infiniti饰）与Daisy（Lucy Halliday饰）的情谊将成为催化剂，彻底颠覆她们的过去、现在与未来。

《证词》于4月8日起开播。

看点：Chase Infiniti演技再升级

《证词》是延自于人气美剧《使女的故事》，但其独立世界观 ，今观众毋须细味前传亦能轻松入局深陷荒诞。虽然《证词》仍弥漫恐惧氛围，但有别前章，统治手法不再一成不变，塑造出洗脑式另类恐惧氛围。除此之外，Chase Infiniti的演技再升级，完美消化贵族少女的角色，将既要循规蹈矩、却又带点青春叛逆的角色演得完美无瑕，值得大家欣赏！

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播出时间：2026年4月8日

线上看平台：Disney +

集数：12集 （ 逢周三中午 12:00 更新 ）

五月电视剧推介6：唐嫣、赵又廷《爱情没有神话》

内容简介：唐嫣与赵又廷上演熟龄爱情拉址

《爱情没有神话》讲述35岁经济独立的中学教师林展翘（唐嫣 饰），她清醒独立拒绝在婚姻上将就；单亲父亲的投行精英何韩（赵又廷 饰）对感情很戒备。二人在家长会初但理念具分歧，后因职场合作被逼绑定，从而展开势均力敌的熟龄爱情拉扯。

《爱情没有神话》由唐嫣与赵又廷领衔主演。

看点：金牌班底＋聚焦社会议题

是次两位主演在形象上都有大突破，唐嫣一洗以往长发甜妹造型，以清爽短发亮相，塑造出独立飒爽的都市女性；而赵又廷的「泡面头」演释出颓废克制的单亲父亲，极有反差感！《爱情没有神话》更是由爆剧《三十而已》的导演张晓波操刀，品质有保证。除此之外，剧集聚焦在女性自主、婚姻焦虑等社会议题，势引起观众共呜！

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播出时间：2026年4月28日

线上看平台：WeTV

集数：37集

五月电视剧推介7：林智妍、许楠俊《我的王室死对头》

内容简介：林智妍与许楠俊相爱相杀

《我的王室死对头》讲述朝鲜时代最恶的妖女姜丹心（林智妍 饰 ）穿越到二十一世纪并附身到无名的女演员申瑞莉后，遇上性格极端的财阀车世界（许楠俊 饰），二人展开一段如战争般激烈的爱情故事。

《我的王室死对头》5月8日开播。

看点：林智妍恶女回归

林智妍可谓是韩剧中的「恶女专业户」，她凭着在《黑暗荣耀》的反派角色朴涎镇而名声大噪，而是次在《我的王室死对头》中，她再次饰演恶女，简直是回归到其演技的舒适圈！除此之外，剧集的幕后阵容同样出彩，由《青春应援Cheer Up》、《金牌救援：Stove League》的导演韩兑燮执导，电影 《灵魂伴侣》姜炫珠编剧执笔。

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播出时间：2026年5月8日

线上看平台：Netflix

五月电视剧推介8：任敏、此沙《良陈美锦》

内容简介：此沙与任敏双向奔赴

顾家嫡长女顾锦朝（任敏 饰）前世错信他人、家破人亡，重生后步步为营智斗继母庐妹、守护家族，最终与内阁权臣陈彦允（此沙 饰）从相互试探到双向奔赴，携手推行利民政策、成就太平盛世的故事。

《良陈美锦》5月3日开播。

看点：实力派云集

《良陈美锦》改编至沉香灰烬的同名小说，是内地的热门小说之一，原著拥有大批书粉基础，而且剧情题材是近期十分热门的「重生」，势吸引观众关注。除此之外，两位主演均是实力派，任敏是新生派的演技派小花，在近期播出的《黑夜告白》中，能力有目共睹；而此沙则曾参演多部大制作电影，例如《捕风追影》、《镖人：风起大漠》等，前辈对他的表现均赞誉有加。《良陈美锦》更邀得「国宝级歌手」周演献唱主题曲。

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播出时间：2026年5月3日

线上看平台：芒果TV

集数：36集

五月电视剧推介9：朴志训《超新丁伙头兵》

内容简介：朴志训掀美食革命

《超新丁伙头兵》讲述一位用菜刀代替枪、用围裙代替子弹带的伙房兵江成宰（朴志训 饰），踏上拯救人生的征程，最终成为传奇的军事喜剧。

《超新丁伙头兵》5月11日播出。

看点：剧集未播已获肯定

《超新丁伙头兵》是改编至NAVER同名人气网路漫画，由《九尾狐传》的共同导演赵南衡执导，《理事长是九年级》的崔龙执笔。该剧受邀参加法国2026年Series Mania剧集展「非竞赛单元的特别放映」，成为唯一获此殊荣的韩国剧集。除此之外，剧集更是由人气限定男团Wanna One的成员朴志训主演，他同时兼顾演员与歌手身份，足见潜力。

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播出时间：2026年5月11日

线上看平台：HBO Max

五月电视剧推介10：申河均、吴正世、许城泰《大叔再出招》

内容看点：三位大叔重出江湖

郑浩明（申河均 饰）、奉济顺（吴正世 饰）以及姜范龙（许城泰 饰）三个看似平凡、实则曾经风光无限的男人。他们虽饱受生活磨砺、身体逐渐老去，但义气与本能依然未减。而这些走过人生一半路程的老手们，却在命运的推动下再次行动，展开全新的故事。

《大叔再出招》5月22日起开播。

看点：三位演技派同场飙戏

《大叔再出招》集齐3位在韩国极有代表性的演技派出演，当中申河均具百变演技，可诠释多种角色，而有「演技之神」美誉；吴正世曾在「第21届全州国际电影节」凭借《死不开除》获封最佳男主角；许城泰则在2022年「KBS演技大赏」，获「男子助演奖」，三位实力派男神同场飙戏，势令观众睇得过瘾！

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