康堤初尝慢歌探讨珍惜与放手 自认参透歌词有难度 获父亲陈奕迅社媒晒MV剧照力撑

康堤(CONSTANCE)一直以多变的音乐风格面貌示人，日前推出新歌《要还》首次挑战慢歌，新歌与师兄Gordon Flanders 共同作曲，黄伟文填词，Eason YH Chan 编曲及监制，将生命的本质浓缩成一场「借用」的温柔修行。新歌探讨人生中所有看似拥有的东西，从物质世界到个人意志，由青春年华到人生阅历——本质上都是向世界「借」来的。既然是借，终须一还。

康堤学会豁达面对生命

年纪轻轻的康堤亦分享这份歌词对她来说有点深奥：「我觉得呢首歌未必听一两次就能够完全参透到，我自己都沉淀咗好耐、反复睇咗好多次歌词，我先明白呢首歌嘅意思，因为呢首系我第一首比较慢嘅抒情歌，Wyman觉得可以写得成熟啲，歌词开首已经讲岀主题：我哋拥有嘅一切，其实都只系「借用」。无论系物质、身体、青春，定系眼前嘅风景同经历，终有一日都要归还，当我哋明白世事都系「借用」、冇办法永久保留嘅时候，反而更能学会豁达面对生命。」

康堤明白应该珍惜每一分每一秒

虽然歌曲触及「生与死」这种沉重题材，但《要还》传递的并非消极情绪，正因为一切皆有期限，所以更应珍惜当下的每一分、每一秒。学会珍惜的同时，更要学会放手，才能对所有事情豁然开朗。康堤亦有分享：「我觉得呢首歌令我认为我哋都应该更珍惜每一分每一秒、每一刻同人相处或者我哋经历紧嘅事，但系学会珍惜嘅同时，亦都因为到最后所有嘢你都系带唔走，所以都要学识放手。」

陈奕迅以行动肯定爱女音乐路

康堤今次在音乐路上的新尝试，爸爸陈奕迅亦在社交平台上分享MV剧照，可见他对女儿音乐质素的肯定与支持。康堤在新歌展现出超越年龄的成熟，果然深得父亲真传。