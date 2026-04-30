正义女神丨佘诗曼许绍雄绝密花絮曝光 片场「父女」斗戏笑中有泪 甜喊：我只得一个爸爸

资深艺人许绍雄去年底与世长辞，TVB正热播他有份参演的剧集《正义女神》，日前TVB在社交网分享一段他与契女佘诗曼的幕后花絮片段。这对「父女档」向来情同至亲，私下关系要好，镜头前尽显合拍，片场洋溢一片欢声笑语，同时亦藏著一份说不出的感动，令一众网民鼻酸。

佘诗曼见「老窦」露甜美笑容

从花絮片段所见，佘诗曼以一身白衬衫造型亮相，一看见许绍雄便露出甜美笑容，雀跃地喊了一声「老窦」，监制钟澍佳打趣问她口中的爸爸究竟是谁？佘诗曼随即挽实许绍雄手臂，一脸甜丝丝说：「我只得一个老窦！」身旁的谭耀文闻言即开玩笑，指唯独自己没有饰演过她的爸爸，令现场气氛充满欢笑声。

许绍雄留下最亲切身影

排练期间更是趣事连连，许绍雄讲对白时「食螺丝」，原本一句「大家都喺威若国际学校」，竟错读成「大家都喺威若国际有限公……」，佘诗曼当场忍不住大笑。到拍摄辞职戏份时，佘诗曼一脸认真地讲出对白：「我希望你批准我立刻辞职。」许绍雄却「爆肚」回应：「什么，什么？」功架十足的佘诗曼亦机灵接戏：「以后所有事情都由你自己做……无人帮你呀！」最终，许绍雄趁佘诗曼转身离开时，自加一句「怕了你」，令本来投入情绪的她瞬间失守，笑了出来。片段的尾声，二人于车房的一场对手戏，彼此凝望微笑，笑声连绵不绝，也留下了许绍雄生前最亲切的身影，戏内戏外这份亲厚的「父女情」，让不少网民看得眼眶泛红。

