陈法拉快闪香港一日 否认接拍李安《金山》澄清与章子怡双女主角传闻：早期倾过但剧本转向 自编自导惊栗短片拒客串一秒

陈法拉今日出席品牌活动为巨型艺术装置揭幕，会上受访时透露是次仅快闪香港一日，完成工作后将马上返回美国，子女已习惯自己经常往返外地工作，但笑言：「就算几短都要日日视像！」表示女儿对自己工作环境、新地方充满好奇心。倘若需要长时间到外地拍戏，陈法拉表示会带同家人前往：「之前有跟过去澳洲拍戏，但𠵱家（女儿）要返学就难啲。拍戏会要求带埋家庭，兼顾事业家庭。」

陈法拉女儿只爱靓衫不识颁奖礼

陈法拉早前于「第44届香港电影金像奖」凭《赎梦》演出提名最佳女主角但最后落空，陈法拉未对赛果感到失望：「冇失望因为本身冇好大期望，演技好难比较，实在有太多因素。」至于爱看自己走红地毡的女儿，法拉亦指：「佢唔知行红地毡之后（颁奖礼）系有奖！佢剩系钟意靓。」陈法拉透露未来演艺事业并不局限于美国，将视乎各地机会：「边到有就去边！今晚咁紧逼都会抽时间见一位香港导演开会，希望多啲唔同角色、啱我演又有兴趣。（哪位导演？）唔讲得，都未知会点未见面。」早前有报道指陈法拉将主演李安导演史诗电影《金山》并与章子怡演双女主角，陈法拉马上澄清指：「唔系唔系唔系，好早期倾过，但剧本方向转咗就冇，一路其实冇，唔知点解会有咁嘅新闻。」

陈法拉自编自导短片起用两位华裔美国年轻演员

陈法拉由去年暑期开始筹备的自编自导剧情短片于12月拍摄，透露后期制作工序刚刚完成，过程不断反复检查、修补瑕疵并请不同监制及同事观赏点评，陈法拉更披露新作剧情元素：「题材系惊栗加中国文化，对白有广东话有英文，系五十年代发生喺沙漠嘅戏。」对于自编自导却不自演，陈法拉连过镜一秒亦拒绝：「梗系唔出镜啦！其实兼顾唔到。」陈法拉与张家辉合演惊栗片《赎梦》表示有兴趣让对方观赏点评，亦因为是次拍摄对家辉哥自编自导自演的能力倍感尊重佩服。陈法拉短片新作目前正在投选各大影展，期望尽快有机会举行全球首映，至于演员方面：「今次有两位美国演员，之前同成龙拍《功夫梦：传奇少年》男主角Ben Wang，女主角Michelle Mao演过《Bridgerton》（Netflix剧集）都系华裔美国年轻演员。」

陈法拉母亲节收女儿画作

临近母亲节，陈法拉表示未确定将如何庆祝度过，笑言已经要携带子女出席三四个派对，或许仅能中间加插庆祝活动，但法拉仍表示经常收到子女的礼物：「礼物成日有！女儿非常甜蜜，会画画送畀我，又会讲解幅画、写上全家人嘅名。」又指女儿因为钟情绘画，因此一直用心鼓励栽培，购置不同画笔及画具，然而暂未考虑让女儿学习正统绘画技法，希望让女儿自由发挥想像。陈法拉亦透露幼子对艺术充满兴趣：「佢钟意音乐，家姐跳芭蕾舞，佢会企半个钟望人跳舞！」但对于子女加入娱乐圈，陈法拉则甚为保留：「唔适合娱乐圈，艺术同娱乐圈系两样嘢！」

