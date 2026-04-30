江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视

江美仪近日与周嘉洛、吴业坤、朱敏瀚等人在TVB综艺节目《试真D》组成「星级试伏员」在内地探店，播出后话题多多，试过因为餐厅经营不善出现货不对办而被责令停业整顿，结果网民被热捧为饮食版《东张西望》。

江美仪曾担心过人身安全问题

日前江美仪接受周国丰的Youtube频道访问，提及在节目上敢言的表现，江美仪坦言曾担心过人身安全问题：「我最初都有问公司系咪真系讲得，仲问佢哋会唔会保障我嘅人身安全，但系佢哋话紧要，我哋返咗香港先会播出街。」江美仪事后亦有网民的留言，结果令她大感意外。

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江美仪澄清节目初衷并非为了「踢馆」

谈及节目的初衷，江美仪澄清并非为了「踢馆」，而是想诚实地反映餐厅的真实水平：「好多人都误会我哋，其实最初系因为见到好多餐厅喺网上嘅评语，唔知系真定假，所以咪去check下，我哋去到见到乜嘢就讲咩，食到乜嘢就讲咩。」为了确保评价的公正性，江美仪称制作团队甚至会采用偷拍及比较邻桌菜式等方式，避免店家因认出他们而给予特别优待。江美仪笑说：「不过佢哋好公平，我哋入到去到就畀人『昆』，只不过有时见到好似唔对路，就会喺厨房拎啲好嘢出嚟。」

江美仪一拖四上位小生出场合作开心

今次江美仪一拖四个上位小生出场，她笑说：「唔系我拣㗎，系剧组拣，你估我系汪明荃咩？不过呢类节目以前冇做过，所以倾𠮶阵好开心，而且我哋合作好开心，」在今晚（30日）播出的第14集，江美仪、朱敏瀚、吴业坤及周嘉洛将分别走访「揭阳古城」、品评只有4个差评的4.9分「潮式Fine Dining」，以及挑战不知如何Define生熟的「熟成刺身」。美仪、朱敏瀚、吴业坤在「揭阳古城」中品尝了不少潮州地道美食，包括油柑汁及腌制「潮洲三宝」，他们对出名见仁见智的「油柑汁」竟然赞不绝口。对于被指有「年轻人特有逻辑的」的「潮式Fine Dining」，虽然装修环境一流、饭焦亦极为出色，但「金舌头」江美仪却一嘢食出烟熏雪花牛有「梳打粉味」，味蕾敏感程度十分厉害。三人进餐期间，吴业坤连环做出失礼举动，除竟豪迈地举碗将靓汤一饮而尽，又忽然大叫侍应调整冷气，彻底破坏现场的优雅及宁静气氛，搞到江美仪姐无限鄙视兼反眼，十分爆笑。

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