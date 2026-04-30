陈家乐为连诗雅挑战「人生最惊」 自认「衰仔」爆结婚三年相处内幕

陈家乐、陈庭欣、关楚耀、甄泽权、何浩文出席活动，陈家乐透露最近与太太连诗雅一齐学跳舞，增值自己同时支持太太做全方位歌手，他形容跳舞是人生最惊的事，问到困难吗？他指果然跳舞最考柔软度，1个多小时的课堂，有1个小时都在拉筋，自己也学习抓拍子，问会否在家族骚跳舞？他笑言到时大家便知道。陈家乐将参演英皇新片，角色与舞蹈有关，预计会在月底开工，问到卡士？陈家乐大卖关子要待公司公布。

陈家乐向蔡卓妍送祝福

问到有刚新婚的蔡卓妍吗？他笑言：「唔好问我！我也是和大家一样，看新闻才知道，也在公司群组送上祝福。」他又指未见过蔡卓妍的老公，自己较少活动同场，都是亲子活动为主，他表示不怕因开工而与女儿分开，相信都只是几天的事。

陈家乐大赞连诗雅记住换电脑心愿

陈家乐笑言若太久没见囡囡，她会扮嬲，笑言有演员天份但太故意。谈到结婚三周年，他形容过得好快，特别是有小朋友每一日都好不同，不知不觉已三年。陈家乐自认是「衰仔」，因太太已认定他没有准备，「她接受了，但都想我改善，她找了想吃的餐厅，我也问了她想要的礼物，这样不好吗？比较实际！」他指太太准备的礼物令他惊喜，因他提到想换电脑，只讲过一次太太已记住，便准备了心意卡和礼物卡让他去换购，谈到买「玩具」不用申请是好太太？他称是工作需要，也可以帮到太太的音乐制作。