姜涛中一辍学｜人气王「摆乌龙」唔止读到中一？MIRROR学历起底  Edan吕爵安荣封学霸担当

人气男团MIRROR成员姜涛，昨天（29日）在社交媒体上投下震撼弹，承认曾为面子而虚报学历，指自己实际上只有中一程度，事件旋即引发全城热话。尽管如此，今天（30日）是姜涛的生日，铜锣湾一如既往地变成了「姜涛湾」，大批「姜糖」（姜涛粉丝称号）为他举办生日应援活动，人气丝毫未受影响。

姜涛学历是中学毕业？

对于姜涛自称「中一学历」，不少网民感到困惑。有网民指出，姜涛虽然在传统中学只读到中一，但他之后在青年学院（邱子文）修毕了运动教练文凭，该课程在香港的资历架构下属于第三级，实际上等同于中学毕业的程度。因此，严格来说，姜涛并非只有中一学历，而是透过另一种方式完成了中学阶段的学习。或许姜涛是想坦诚面对过去在传统教育体制下的经历，但他的努力和后续进修的成果同样值得肯定。

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Edan吕爵安成学霸之首

事实上，MIRROR隐藏著不少学霸。其中吕爵安（Edan）绝对是学霸担当，他在DSE（中学文凭试）中考获最佳五科25分的佳绩，远超自己预期的20分，最终成功入读第一志愿——香港大学的工商管理学（资讯系统）学士课程。

Anson Lo、Ian成绩骄人

另外两位「学霸」Anson Lo（卢瀚霆）和Ian（陈卓贤）的学业成绩亦同样出色。Anson Lo在DSE中考获23分，其中中文科更取得5*的优异成绩，其后入读香港城市大学的工商管理学学士（商业分析），但为了追寻跳舞梦想而中途退学。而Ian则毕业于竞争相当激烈的香港城市大学公共政策与政治系。

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MIRROR成员学历背景多元

除了三位学霸，队中其他成员的学术背景亦相当多元。同样拥有大学学位的还有毕业于香港城市大学的Alton（王智德）和Stanley（邱士缙），他们分别修读电子物流及科技管理学与电脑科学。Frankie（陈瑞辉）则持有香港理工大学酒店业管理（荣誉）理学士学位。

Lokman、AK中学毕业

在副学士及高级文凭方面，Jer（柳应廷）在香港浸会大学国际学院完成了传理学文学副学士课程，更曾任职娱乐记者；Tiger（邱傲然）则毕业于香港浸会大学电影学院的高级文凭。而队长Lokman（杨乐文）、Anson Kong（江𤒹生）和Jeremy（李骏杰）均在完成中学后，便投身演艺圈追寻梦想。

