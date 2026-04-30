甄子丹自导自演荷里活大制作布达佩斯取景 外传电影《CAINE》放低杀气「女儿」身份曝光

由动作巨星甄子丹执导兼主演的外传电影《CAINE》（衍生自《杀神John Wick》系列），他创造历史，成为有史以来第一位在荷里活大制作中自导自演的华裔演员。《CAINE》日前开镜拍摄，在匈牙利首都布达佩斯取景，从网上流传的照片可见，饰演失明杀手Caine（祈恩）的甄子丹，正跟一名女交谈，状甚温馨。

甄子丹《CAINE》匈牙利拍外景

该照片由网民拍摄，见甄子丹穿上啡色皮褛，戴上黑超，手持标志性剑杖（外观为拐杖，内藏长刀）。甄子丹坐在长凳上，同一名女子交谈。有指该女演员为庄达菲，相信是饰演Caine的女儿Mia。故事中超级好揪的甄子丹，刀剑、枪械、近战打斗等无一不精，智勇双全的他在这场戏全无杀气，与庄达菲言谈甚欢。

庄达菲是谁？

庄达菲为中国演员，现年25岁，她与李庚希、向涵之合称「三里屯三姐妹」。庄达菲被指「开外挂」，受尽力捧，靠网剧《三生三世枕上书》（2018年）灵气十足的表现，渐为人知，其后主演校园题材网剧《我才不要和你做朋友呢》演学生，得心应手；再杀入电影圈，在徐克执导的《射雕英雄传：侠之大者》担正演黄蓉，同「郭靖」肖战做拍档；如今率先杀入荷里活，被网民在布达佩斯「捕获」，担任女主角，拍摄甄子丹自导自演的《CAINE》。

《CAINE》6月回港拍摄

两年前的《杀神John Wick 4》，甄子丹饰演失明杀手Caine，在追杀John Wick（奇洛李维斯 饰演）时杀死了他的好朋友岛津浩二（真田广之 饰演），其女儿岛津明（泽山璃奈 饰演）震怒；而片尾埋下伏笔，Caine去巴黎与女儿Mia重聚，此时现身，相信外传新作中，她会追杀Caine报杀父之仇。其实甄子丹在3月下旬出售公开活动时称，准备欧洲准备拍摄《CAINE》，同时透露预计6月尾回港拍外景，选址几个代表性的地方，他说︰「故事大部分情节喺欧洲发生，今次我做导演，系讲我个角色，必须要讲屋企系点，所以我极力争取有一部分喺香港拍摄，香港政府都好支持。」