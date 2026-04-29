姜涛真情剖白虚报学历 曾谎称F.3其实只读到中一：觉得好丢架 自揭在学时打架留班无书读 迷惘崩溃做兼职

「姜家人慈善生日会2026」今晚于启德体艺馆举行，6500「姜糖」入场。姜涛在活动尾声独留台上，进行长达十分钟的真情自白，剖释出道前不懂事的一面。他承认自己读书时期的性格、身形与恶习都不讨人喜欢，但希望让大家看见最真实的他。

社工助姜涛报读职业学校

他坦承自己曾经打架、留班、无书读，人生陷入迷惘崩溃，要靠做兼职维生，幸得社工帮助找工作，后来渐渐生性。社工更替他报读职业学校，令他重拾读书念头。他不愿放弃，即使觉得数学很难也努力过，最终仍是不合格。

姜涛认讲大话因觉得丢架

他说：「我人生第一次最迷惘嘅状态，就系我离开中学，学校话冇书读，读书太差。你哋知唔知我有留班？不过好多人唔知嘅...我其实留咗两年班，𠮶阵时我唔好意思同大家讲，我喺以前访问讲过读到F.3，其实系假嘅！我留咗两年班，其实我读到中一㗎啫。我人生最迷惘状态无书读，读书太差，觉得好丢架！你谂F.1嘅嘢几难，但我读极读唔到。」他坦言最终还是梦想做歌手，曾参加内地比赛，最终参加《全民造星》，但好快红个人漂，试过打玻璃、闹人，好彩身边人拉他返来，挨过了，希望新一岁无论做人做事有越来越好表现，鼓励大家遇难也勿放弃，「姜糖」大叫一齐加油，最后姜涛唱偶像罗志祥的歌《爱不单行》。

全场大玩人浪

当晚人场的「姜糖」都有立体生日卡和生日应援手幅，大会在正式开场前安排全场「姜糖」玩游戏热身，被大会镜头捕捉到的「姜糖」要对镜头摆甫士影相，大家玩得投入。开骚前热身环节不断，「小姜姜」和「小涛涛」出场同全场大玩人浪，之后全场大合唱姜涛歌曲《好得太过分》。

姜涛登场抛寿桃落台

当生日会正式开场，舞者出场跳舞揭序幕，随后寿星姜涛登场，他首先抛寿桃落台，吸引一班「姜糖」上前抢，当中有签名寿桃，姜涛提醒「姜糖」小心不要争，更特意走落台照顾坐在两边台侧山顶位置的人，司仪见群情汹涌也提醒大家要小心。

姜涛变装哈利波特

姜涛同大家玩游戏，行猫步摆甫士，由学生造型即场变装哈利波特，他手拿魔杖自爆屋企都有一支笑言早知带私伙来，然后再变身火影忍者，他拿飞镖让大家影相，笑言不能掉出去否则死得。

「姜糖」大合唱生日歌

当玩完台上台下隔空合唱合照游戏，姜涛又同全场玩「姜ADMIN话」，全场「姜糖」都非常听话跟姜涛指示做不同动作。「小姜姜」和「小涛涛」推巨型生日蛋糕上台，全场大合唱生日歌祝福姜涛。姜涛切生日蛋糕时司仪问他有甚么想讲？他说要想想，切完蛋糕说又老一岁。司仪关心「小姜姜」和「小涛涛」会累叫二人入去休息，姜涛自爆以前都着过这些衫，之后背向台下「姜糖」影全场大合照。

姜涛质疑自己是否值得撑？

姜涛感触说今年第8年，见到一众「姜糖」为他搞展览，会质疑自己是否值得撑？「姜糖」随即大叫值得。姜涛自觉做得不好，每次出场见到很多粉丝都惊喜，但内心却自卑，会想要做什么令自己更抵撑。他更鼓励大家脆弱时遇到任何事都勿放弃，坦言自己都想放弃但有大家给正能量，每次生日为他叉电，不愉快时见到大家就叉一次电，令他会努力对得住大家。最后他在唱《追爱狂想》时落台握手，吸引众多「姜糖」涌上，他笑言大会不知他会落台，叫大家要乖，期间即兴跳舞。台上播放启德主场馆幕墙的姜涛生日祝福，姜涛表示想争取在这里开骚，全场高呼，又砌出生日祝福灯海「K❤️T 430」为姜涛送上惊喜。