姜涛庆27岁生日 自揭虚报学历首承认只读到中一 爆红后感迷失：个人好飘

男团MIRROR人气王姜涛明天（4月30日）迎来27岁生日，「姜糖」们每年都会为偶像举行大型应援庆祝活动，「姜家人慈善生日会2026」今晚（4月29日）于启德体艺馆举行，当晚气氛热烈，姜涛除了为粉丝带来精彩表演，更在活动尾声进行了长达十分钟的真情剖白。姜涛首次公开承认自己年少时不懂事的一面，在读书时期，因性格、身形及种种恶习而人缘欠佳，甚至曾涉及打架、被学校要求留班等经历。

姜涛认曾虚报学历只读到中一

姜涛坦言：「我人生第一次最迷惘嘅状态，就系我离开中学，学校话冇书读，读书太差。」他更首次披露，自己其实只读到中一，而非之前访问中所说的F.3，因为「觉得好丢架」而选择了说谎。他忆述当时连F.1的数学都无法应付，人生陷入一片迷惘，只能靠做兼职维生。幸得社工帮助找工作，后来渐渐生性，后来更替他报读职业学校，令他重拾读书念头。

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姜涛首次公开承认年少时不懂事一面

今次「姜家人慈善生日会2026」座无虚席，全场6500名「姜糖」同为偶像姜涛庆祝生日。当晚气氛热烈，姜涛除了为粉丝带来精彩表演，更在活动尾声进行了长达十分钟的真情剖白，首次公开承认自己年少时不懂事的一面，一番感人肺腑的自白，让在场所有粉丝为之动容。姜涛说：「我人生第一次最迷惘嘅状态，就系我离开中学，学校话冇书读，读书太差。你哋知唔知我有留班？不过好多人唔知嘅...我其实留咗两年班，𠮶阵时我唔好意思同大家讲，我喺以前访问讲过读到F.3，其实系假嘅！我留咗两年班，其实我读到中一㗎啫。我人生最迷惘状态无书读，读书太差，觉得好丢架！你谂F.1嘅嘢几难，但我读极读唔到。」

姜涛报读职业学校重拾书本

幸好，在姜涛人生最迷惘的时期，一位社工的出现成为了他生命中的重要转捩点。社工不仅帮助他找工作，更鼓励他报读职业学校，让他重拾书本，再次找到人生的方向。虽然最终学业成绩未如理想，但这段经历让他学会了不放弃。姜涛坦言最终还是梦想做歌手，曾参加内地比赛，最终参加《全民造星》，他亦不讳言，成名后曾一度迷失，试过打玻璃、闹人，幸得身边人及时将他拉回正轨，经历过后，姜涛希望年长一岁无论做人做事有越来越好表现，鼓励大家遇难也勿放弃，「姜糖」大叫一齐加油，最后姜涛唱偶像罗志祥的歌《爱不单行》。

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姜涛登场抛寿桃落台群情汹涌

当晚人场的「姜糖」都有立体生日卡和生日应援手幅，大会在正式开场前安排全场「姜糖」玩游戏热身，被大会镜头捕捉到的「姜糖」要对镜头摆甫士影相，大家玩得投入。开骚前热身环节不断，「小姜姜」和「小涛涛」出场同全场大玩人浪，之后全场大合唱姜涛歌曲《好得太过分》。一众舞者出场跳舞为生日会揭序幕，随后寿星姜涛登场，他首先抛寿桃落台，吸引一班「姜糖」上前抢，当中有签名寿桃，姜涛提醒「姜糖」小心不要争，更特意走落台照顾坐在两边台侧山顶位置的人，司仪见群情汹涌也提醒大家要小心。姜涛还与大家玩游戏，行猫步摆甫士，由学生造型即场变装哈利波特，他手拿魔杖自爆屋企都有一支笑言早知带私伙来，然后再变身火影忍者，他拿飞镖让大家影相，笑言不能掉出去否则死得。

姜涛质疑自己是否值得撑

当玩完台上台下隔空合唱合照游戏，姜涛又同全场玩「姜ADMIN话」，全场「姜糖」都非常听话跟姜涛指示做不同动作。「小姜姜」和「小涛涛」推巨型生日蛋糕上台，全场大合唱生日歌祝福姜涛。姜涛切生日蛋糕时司仪问他有甚么想讲？他说要想想，切完蛋糕说又老一岁。司仪关心「小姜姜」和「小涛涛」会累叫二人入去休息，姜涛自爆以前都着过这些衫，之后背向台下「姜糖」影全场大合照。姜涛感触说今年第8年，见到一众「姜糖」为他搞展览，会质疑自己是否值得撑？「姜糖」随即大叫值得。姜涛自觉做得不好，每次出场见到很多粉丝都惊喜，但内心却自卑，会想要做甚么令自己更值得撑。姜涛更鼓励大家脆弱时遇到任何事都勿放弃，坦言自己都想放弃但有大家给正能量，每次生日为他叉电，不愉快时见到大家就叉一次电，令他会努力对得住大家。最后他在唱《追爱狂想》时落台握手，吸引众多「姜糖」涌上，他笑言大会不知他会落台，叫大家要乖，期间即兴跳舞。台上播放启德主场馆幕墙的姜涛生日祝福，姜涛表示想争取在这里开骚，全场高呼，又砌出生日祝福灯海「K❤️T 430」为姜涛送上惊喜。