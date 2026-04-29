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冯允谦出道15年藉新歌突破自我 戏院包场邀逾百Fans睇MV首播：好威

影视圈
更新时间：22:15 2026-04-29 HKT
发布时间：22:15 2026-04-29 HKT

「唱作王子」冯允谦（Jay）全新派台广东歌作品《Break Me Down》上架，MV超有电影感，为隆重其事，他邀请逾百Fans在尖沙咀MCL K11 Art House戏院，一齐欣赏MV首播。之前Jay主演电影《得宠先生》已登上大银幕，但昨日首次在戏院大银幕睇自己的MV，而且与Fans一同见证，感觉不一样的兴奋，笑言「好威」：「好开心，好耐无见我啲Fans，第一次同佢哋一齐睇MV，即时听到佢哋嘅反应。」又笑问：「我有冇演技大爆发？」

冯允谦新歌Dark dark地又有beat

新歌《Break Me Down》由Jay作曲、周耀辉填词、叶澍晖编曲、周锡汉监制，Jay说：「呢首歌题材有关『重生』，今年系我入行第15年，写过好多歌，好想有啲突破，发掘自己音乐上有咩好想做而又未做？谂咗好耐就写咗呢首歌。」新歌将「Jay式曲风」推上另一个境界，他说：「呢首歌dark dark地又有啲beat，写嘅时候我已经好有画面，谂定开骚点样去表演呢首歌，我有好多谂法，大家期待吓！今次MV导演Sheng有好多ideas，故事好有创意，好多嘢想拍，原本要用两日时间，但我哋缩短为一日拍晒。今次MV故事好特别，我唔只一个角色，系有几个Jay。个故事跳来跳去，好有趣，可能睇第一次get唔到，唔紧要，keep住睇几次就get到。」MV中Jay为逃避杀手追捕，走入街市，打翻菜摊又躲入猪肉档，同时Jay亦是杀手，还有一个Jay被困密室中疯狂尖叫，加上闹市飞车和爆破画面，剧情紧张刺激。

冯允谦畏高照跑天台

今次MV邀请身手敏捷的王靖莹（Charlie），饰演Jay逃亡时的拍档，两人一身战斗格打扮，加上脸上的伤妆，非常有型！他们跑到大厦天台楼，还攀上储水库的顶层，Charlie大赞风景美丽，周围高楼大厦很有香港特色，但Jay坦言好惊：「我有畏高，好怕玩过山车𠮶啲，但曾经因为工作需要跳降伞，我大嗌唔到，压住喺入面好辛苦。人哋话玩完一次就会克服，但我唔系，依家仲惊！剧情我哋要跑上天台，跑咗好多次，好彩Charlie有打开排球，以前仲系港队，有做开运动。」Charlie说：「刚才捉住Jay喺楼梯系咁跑，我好似佢领跑员。」有一幕横过马路并跨栏狂奔，第一次跨栏的Charlie表示好兴奋，她更有私伙保护装备，说：「因为今晚有排球练习，所以带咗护膝，我觉得自己准备得好好，有专业老师教我动作，即学即做，好兴奋！」

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