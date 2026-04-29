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胡诺言陈琪结婚17周年投资有道  住8千万西贡独立屋拥至少4物业  内地收租每年进帐60万

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-29 HKT
发布时间：20:00 2026-04-29 HKT

48岁的《流行都市》主持胡诺言与51岁的太太陈琪是圈中有名的恩爱夫妻，二人结婚至今已17年，但甜蜜程度有增无减。近日，为庆祝结婚17周年纪念，胡诺言特意送上大束红玫瑰给爱妻，更双双飞往陕西享受二人世界。从他们分享的甜蜜合照可见，二人外表依然非常年轻，完全不像已是三名子女的父母。

陈琪爱情滋润下的不老童颜

虽然陈琪已经年过半百，但在浓浓的爱情滋润下，岁月似乎没有在她脸上留下痕迹。照片中，她手捧老公所送的鲜花，脸上洋溢著如少女般的灿烂笑容，皮肤光滑紧致，未见明显皱纹，状态极佳，恩爱之情实在令人艳羡。

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胡诺言小陈琪3岁

胡诺言与陈琪的爱情始于1999年合作拍摄剧集《九五之尊》，剧中他们饰演姐弟，现实中亦谱出相差3岁的姐弟恋。如今他们的3个仔女，16岁的大女胡芷苓（Jay）及13岁的二女胡芷悠（Jacey）都已亭亭玉立，更遗传了父母的优良基因，越大越见漂亮。

演艺路平淡投资眼光独到

虽然二人的演艺事业未算大红大紫，胡诺言有「专业绿叶」之称，曾参演《法证先锋II》、《冲上云霄》等剧；陈琪亦在《鉴证实录》及《妙手仁心》等经典剧集中留下身影，但他们从未担当过主角。然而，这对夫妻却拥有非凡的生意头脑和投资眼光。

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胡诺言陈琪拥至少四物业

早年TVB薪酬不高，他们早已另辟财路。胡诺言曾任职地产中介，也投资过小餐馆；陈琪则创立过美容品牌，后来更涉足内地网剧制作。真正让他们资产暴涨的，是他们精准的房地产投资。据指二人目前名下至少有四套房产，其中三套在胡诺言名下，一套归陈琪。他们一家五口现居的西贡三层独立屋，面积达二千多平方尺，估价至少高达八千万港元。

胡诺言陈琪中港置业坐拥亿万资产

除了香港的物业，他们自2017年起便将投资目光转向大湾区。看准港人北上置业的趋势，他们在珠海横琴和深圳前海分别购入了公寓单位。他们专门选择靠近地铁口和规划学区的地段，以「长租短租」结合的模式租给移居内地的香港家庭，每年单是租金收入就高达六十万，投资眼光极为准确。

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