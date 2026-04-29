陈奕迅任草蜢首场嘉宾心系梅艳芳 当晚星光大道打卡悼念：我们一切都好

陈奕迅（Eason）日前为草蜢的40周年红馆演唱会担任首场嘉宾，掀起全场高潮。今日凌晨，他于社交网分享了一张在星光大道梅艳芳铜像前的打卡照，并感性写下对已故一代天后的思念。

草蜢台上追忆梅艳芳

演唱会头场，草蜢三子蔡一智、蔡一杰、苏志威公开向已故恩师梅姐致敬。蔡一智在台上追忆40年前梅姐带著他们踏上红馆舞台，他感触道：「我们在全世界走了一个大圈，一直坚持到今天已40年，就是想证明当初带我们来到这里的人知道，她是眼光独到。我们3个很想将这个演唱会献给她，多谢阿梅！」蔡一杰亦感触谓：「如果今晚阿梅看到，相信最高兴的一定是她。」他们的一席话令全场动容。

蔡一杰转发陈奕迅贴文致谢

而担任嘉宾的Eason当晚演出后仍心系梅姐，特意到星光大道打卡，并以英文留言：「我们亲爱的Anita，我们一切都好。我们非常想念你。我们依然能从你的音乐中感受到你伟大的精神，这很重要。你一定为草蜢感到非常非常骄傲！他们每晚在红馆都散发著满满的活力！我哋一齐玩转红馆吖～」蔡一杰随即转发，感激表示：「陈奕迅真系好多谢你，你真系好有心。」