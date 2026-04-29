IT狗2.0丨疑影射「试当真」NFT掠水 游学修发文炮轰反遭网民围剿 嬲到删除Threads

ViuTV剧集《IT狗2.0》于周一（4月27日）首播，故事延续paypayduck在初创界的热血传奇，「阿信」凌文龙率领Bornhub原班人马强势回归，向更高难度挑战，全面进军 NFT、元宇宙、Web3、人工智能(AI) 等尖端科技领域。剧集播出后，网上有不少回响，有观众认为成功延续了首季「荒诞且贴地」的讽刺风格。

游学修在Threads发文炮轰被抺黑

曾经创立网台「试当真」的游学修日前在Threads发文炮轰：「其实我哋被人抺黑咗咁多年，到而家都仲有人随手掉低一句『cap水呃钱』不问因由，你base on不实形象去玩影射，上季已经冇出声，公道咩？」游学修的留言在网上惹来不少声音，但几乎一面倒负如潮：「今次真系帮唔落。 如果咁小气， 他们玩二创咁多年， 应该都好多人嬲咗了！」结果游学修将Threads移除。当然亦有人撑游学修：「师兄公道啲啦，讲到拍电影，又信狗，都唔系影射佢？会唔会太无赖。」、「发泄完，又要承受咁多声音，咁多情绪，点解唔可以delete？定系真系想佢顶唔顺？登出呢？保护自己、保护其他人，又话鬼，咁你哋想佢点呢？」

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《IT狗2.0》首集掀动了游学修的神经

在《IT狗2.0》首集，凌文龙饰演的「叶念信」由万人景仰的「香港希望」跌落神坛，沦为人人喊打的「信狗」，甚至在参与Ted Talk演讲分享成功案例时，意外遭遇血光之灾，因剧情紧贴现实，完美讽刺近年香港的科技骗局同初创公司乱象而成为网热话，结果亦掀动了游学修的神经，在Threads发文炮轰，想不到竟然反被网民狙击，搞到游学修嬲爆地将Threads移除。有人说：「其实小事到极点，系佢成日忍唔到，旧修又出返嚟。何况套剧又唔系怀住恶意去影射，如果下下都著灯，往后点搞？ del threads抖抖好事嚟。」、「咁修畀Viu抽水应该真系对佢影响几大。」、「IG直接无咗threads嘅传送门，应该系坚删咗。」、「情绪控制得太差。」

「试当真」曾在2022年推出NFT项目

游学修、许贤及苏致豪创办YouTube频道「试当真」曾在 2022年4月推出了名为「NTR」的 NFT 项目。这个项目发行了6000个NFT，每个定价为0.2ETH （约港币 $4800），持有者将有四大好处，包括试当真每月把精选影片搬到戏院，由演员亲身谢票，只有NTR人士才可独家报名；持NTR人士可优先购得舞台剧VIP门票；NTR人士可参与「艺员训练班」选秀工作；以及可在电影留下名字及出席独家首映礼，这个NFT项目引起了广泛的争议，不少网民批评试当真是「掠水」或「揾笨」，因为NFT只是影片cap图，如果6000个NFT全数卖出，试当真可袋逾2880万，游学修曾连日开Live解答网民疑问，坦言他们是为了钱，并称NFT模式可以令他们更直接得到大家的支持，认为有钱就会有成本就有机会，可惜仍有网民不卖帐：「又CAP水！」、「几张CAP图赚几千万。」

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