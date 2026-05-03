chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖

ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》即将盛大举行！本届颁奖礼以「人人乐坛 音乐第一」为主题，乐坛年度成绩表于今晚2026年5月3日晚上7点30分揭晓。从星光熠熠的表演嘉宾到竞争激烈的年度歌手奖项，《星岛头条》为您整合所有必看资讯，包括举行日期、直播详情、完整的入围名单及官方网站，让您全面掌握这场乐坛派对的每一个精彩瞬间！

Chill Club颁奖礼2026举行详情

CHILL CLUB颁奖礼2026完整得奖名单

Chill Club颁奖礼2026表演嘉宾名单

Chill Club颁奖礼2026年度男歌手入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度女歌手入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度组合入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度乐队入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度唱作歌手入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度新人入围名单

Chill Club颁奖礼2026官方网站

活动名称：《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》

举行日期：2026年5月3日（星期日）

举行时间：晚上7时30分

举行地点：亚洲国际博览馆（AsiaWorld-Expo）8号及10号展馆

直播平台：ViuTV（99台）、ViuTV官方网站、ViuTV手机应用程式

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22：47 颁发「人人乐坛年度歌手大奖」Anson Lo卢瀚霆，紧接颁发「人人乐坛年度歌曲大奖」，由Anson Lo卢瀚霆《你都有今日》夺得。

Anson Lo卢瀚霆凭《你都有今日》获颁「人人乐坛年度歌曲大奖」。

Anson Lo卢瀚霆夺得「人人乐坛年度歌曲大奖」。

22：37 艾粒及ZPOT表演《ZPOTLIGHT！》，之后ZPOT与Jace陈凯咏合作《I wish》，Jace陈凯咏再与艾粒演出《相对湿度》，以及《我我我我我有胸部》，但最后却唱出《今期流行》。镜头一转见到古天乐坐在台下，笑称仲唱《今期流行》，接住走上舞台与众人合唱《世纪大骗局》。

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22：23 颁发「CHILL CLUB年度女歌手」金奖Gin Lee李幸倪、银奖陈蕾、铜奖Marf邱彦筒。Gin Lee李幸倪刚出席完在启德体育园主场馆举行《25+ 英皇群星演唱会》赶到颁奖礼，笑言「条气未顺」，担心赶不及到场。紧接颁发「CHILL CLUB年度男歌手」，金奖姜涛、银奖Anson Lo卢瀚霆、铜奖MC张天赋。

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22：12 MIRROR演出《ATTENTION》，紧接由廿四味表演《HongKong Kowloon》，何超仪老公陈子聪也有现身，之后MIRROR与廿四味合作《Respect就OK》、《WE ARE》。

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21：57 颁发「CHILL CLUB年度乐队」，金奖Dear Jane、银奖Pandora、铜奖ROVER。紧接颁发「CHILL CLUB年度组合」，金奖MIRROR、银奖COLLAR、铜奖雷同二友。

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21：44 Anson Lo卢瀚霆劲歌热舞表演《Charisma》，全场反应热烈，在Anson Lo卢瀚霆进行「City Night」表演前，一众神徒（粉丝暱称）拿出粉红灯牌，大叫「卢瀚霆」，当Anson Lo卢瀚霆现身舞台时全场尖叫，现场亦变成粉红海。Anson Lo卢瀚霆之后介绍嘉宾周汤豪出场合唱《TURN UP》，当对方出场后，却被工作人员指示返回后台，至歌曲中段才再出场。周汤豪完成《TURN UP》后大晒广东话打招呼，并唱出一曲《帅到分手》。

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21：35 颁发「CHILL CLUB年度新人组合」，金奖晚安莉莉、银奖ZPOT、铜奖idG Bubbles。

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21：31 颁发「CHILL CLUB年度新人男歌手」，金奖林𬀩竣（Regent）、银奖Edwin Tong、铜奖旨呈。而旨呈领奖时表现激动，哽咽感谢母亲对其支持。

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21：25 颁发「CHILL CLUB年度新人女歌手」，金奖Amy Lo（卢慧敏）、银奖Day许轶、铜奖得主表妹Mona。

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20：48 姜涛与炎明熹（Gigi）演出，先由姜涛唱出《作品的说话》，之后由炎明熹表演《风旅》，二人之后合作《Colors in the Air》及《Master Class》。姜涛与炎明熹合唱期间，共用一支咪对望合唱时，即惹来全场尖叫。

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20：48 颁发「CHILL CLUB年度作曲人」由林家谦夺得，而黄伟文获颁「CHILL CLUB年度填词人」、「CHILL CLUB年度编曲人」得主黄兆铭，「CHILL CLUB年度监制」则由徐浩获奖。

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20：37 颁发「CHILL CLUB年度歌曲奖」由Jace陈凯咏《SWITCH》、林家谦《四月物语》。而「CHILL CLUB年度之歌」就由汤令山《用背脊唱情歌》夺得。

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20：30 颁发「CHILL CLUB年度歌曲奖」由MC张天赋《怀疑人生》、陈柏宇《一天》、Marf邱彦筒《Love Me Down》 夺得。

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20：22 第三部份，由idG Bubbles及偶像女生合作《超级爱！》，紧接由许志安及Anson Kong江𤒹生一同表演《翻腾》 ，其后众人联同alton王智德演出合作舞台《Rebound》 。

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19：58 颁发「CHILL CLUB年度歌曲奖」，由Kiri T 《哀伤和爱上算不算同音字》、Nowhere Boys《给失败者的一封信》、Gin Lee李幸倪《白夜行》、冯允谦《吉卜力》夺得。

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19：48 颁发「CHILL CLUB年度唱作歌手」，金奖冯允谦、银奖Ian陈卓贤、铜奖林家谦，不过林家谦缺席颁奖礼。

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19：31 ViuTV举办的《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》今晚（3日）在亚博举行，表演嘉宾包括邓丽欣、炎明熹、MIRROR、周汤豪等。开场由张天赋（MC）演唱《世一》、吕爵安（Edan）唱出《左手拖右手》、陈健安表演歌曲《仍然是那个少年》、邓丽欣献唱《青山散步》，四人一同合唱《宇宙最强》。

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下午5时开始，过百神徒（卢瀚霆粉丝暱称）已开始齐集在场馆附近派应援物，之后数百神徒拿著灯牌影大合照，众人大叫「神徒本命卢瀚霆，爱每个已升级的你！全力支持．《你都有今日》All in Anson Lo！Yeah~~~」口号，场面非常墟冚。

而除了神徒之外，ZPOT的粉丝亦在场拉起应援易拉架，拿着应援灯牌叫「恭喜ZPOT拎新人奖，一阵见！」吕爵安粉丝「爵屎」亦集合影相，期间大叫「爵屎手拖手，陪你走过每一个舞台，今晚chill club good show！」之后过百姜糖（姜涛粉丝暱称）亦聚集在粉丝区影大合照，众人拿着应援灯牌及横额大叫「姜涛今晚good show，我哋只想你真心的高兴！」

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本年度的表演嘉宾阵容鼎盛，主办方邀请了多位本地及海外人气歌手助阵，包括台湾歌手周汤豪（Nickthereal）及本地天团MIRROR成员。骆振伟担任司仪，表演名单仍在陆续公布，势必为观众带来连场惊喜！

Chill Club颁奖礼2026已公布表演单位：

廿四味、Alton 王智德@MIRROR、Anson Lo 卢瀚霆@MIRROR、Anson Kong 江𤒹生@MIRROR、Cath 黄妍、陈健安、CY 陈宗泽、Edan 吕爵安@MIRROR、Edwin Tong、Gigi 炎明熹、许志安、IdG Bubbles / 偶像女生、艾粒、JACE 陈凯咏、Jacky Fan 范卓贤、Jer 柳应廷@MIRROR、姜涛@MIRROR、MARF 邱彦筒@COLLAR、MC 张天赋、MIRROR、周汤豪 NICKTHEREAL、REGENT 林𬀩竣、Stephy 邓丽欣、TELLER、WINKA 陈泳伽@COLLAR、Winky 黄健怡、ZPOT

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Chill Club颁奖礼2026年度奖项完整入围名单

公众投票现已结束，各大奖项竞争激烈，以下为各主要奖项的完整入围名单：

姜涛、张继聪、陈健安、Michael C、Jeffrey Ngai 魏浚笙、洪嘉豪、Lagchun 力臻、张家辉、Yan Ting 周殷廷、Gareth.T 汤令山、尹光、布志纶 Alan、Manson 张进翘、谢霆锋、BILLY CHOI、Bernard Chan、Stanley 邱士缙、洪卓立、REGENT 林𬀩竣、Anson Kong 江𤒹生、Jacky Fan 范卓贤、许廷铿、Tyson Yoshi、Gordon Flanders、Andy 黎展峰、Aiden 洪助升、Fatboy（梁业）、JNYBeatz、Jer 柳应廷、Ian 陈卓贤、Dark 黄明德、CY 陈宗泽、Kenny 关智斌、林奕匡、Jeremy 李骏杰、Anson Lo 卢瀚霆、林家谦、Jay Fung 冯允谦、193 郭嘉骏、Jason 陈柏宇、小肥、梁钊峰、Edan 吕爵安、Lewsz、胡子彤、Mayao 马天佑、Young Hysan、Arvin 曾傲棐、MC 张天赋、林峰、CotaBoii、安俊豪、Teddy Fan

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曾乐彤、黄妍、泳儿、谢安琪、Gigi 炎明熹、Kiri T、Serrini、WINKA 陈泳伽、谢雅儿、moon tang、WinWin 杨安妮、sica、方皓玟、Jaime 张天颖、丽英、陈蕾、Cloud 云浩影、AGA 江海迦、JACE 陈凯咏、Stephy 邓丽欣、Gin Lee 李幸倪、Irene 林芊莹、Winky 黄健怡、Feanna 黄淑蔓、MARF 邱彦筒、Nancy Kwai 归绰峣、Kelly 陈慧琳、洪心怡、Mischa 叶巧琳、张蔓莎、许靖韵、林恺铃 Ashley、邓小巧

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COLLAR、MIRROR、SENZA A Cappella、VIVA、ALITZ、IdG Bubbles、MATCH、Honey Punch、雷同二友

Chill Club颁奖礼2026年度组合提名名单

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Dear Jane、ToNick、SULIS、Pandora、FYP、The Hertz、ROVER、Nowhere Boys、Yellow! 野佬、RubberBand、The Lemon Ones、Zpecial、PER SE、晚安莉莉、Cozy Syndrome

Chill Club颁奖礼2026 年度乐队提名名单

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Kiri T、Jay Fung 冯允谦、Young Hysan、BILLY CHOI、MATCH、Winky 黄健怡、JACE 陈凯咏、Tyson Yoshi、林恺铃 Ashley、Jaime 张天颖、方皓玟、Gareth.T 汤令山、Nowhere Boys、周国贤、布志纶 Alan、何家铭、JNYBeatz、Edwin Tong、The Hertz、193 郭嘉骏、Manson 张进翘、吴林峰、林奕匡、Stephy 邓丽欣、张继聪、Teddy Fan、Michael C、AGA 江海迦、Lagchun 力臻、小尘埃 Lil' Ashes、Pandora、Delta T、邓小巧、林家谦、CotaBoii、洪嘉豪、Ian 陈卓贤、谢霆锋、SULIS、Bernard Chan、REGENT 林𬀩竣、ToNick、许廷铿、RubberBand、陈蕾、张蔓莎、Mischa 叶巧琳、黄妍、Yan Ting 周殷廷、李拾壹、Gordon Flanders、PER SE、Dark 黄明德、曾乐彤、谢芊彤、Edan 吕爵安、The Lemon Ones、ROVER、Serrini、Jacky Fan 范卓贤

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新人男歌手：

Caleb 梁崇希、老虎歌皇、Edwin Tong、冰岛 David Mak、张家希 Jon Jon、Neal 范浩贤、罗乐、Chris 汤君耀、Hayson 郭澧羲、Allan 陈肇麟、REGENT 林𬀩竣、旨呈

Chill Club颁奖礼2026 年度新人男歌手提名名单

新人女歌手：

Tani 汤盈、洪心怡、Vivian Lai、DAY 许轶、Amy Lo、Scarlett 钟熙彤、JAC DAI、表妹 Mona、Maho、RIIANA、JESS SIN 冼婉雯、Melody 胡乐彤、柯驿谊、Dale、Kyile C 郑杞瑶

Chill Club颁奖礼2026 年度新人女歌手提名名单

新人组合：

FYP、晚安莉莉、ALITZ、ZPOT、One Take-off、Honey Punch、IdG Bubbles、The Lemon Ones

Chill Club颁奖礼2026 年度新人组合提名名单

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想了解更多关于《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》的最新消息及完整资讯，请浏览ViuTV设立的官方网站。

官网网址：https://chillclub.viu.tv/singers

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