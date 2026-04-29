《正义女神》前传阵容曝光 陈炜担正《模范律师团》 罗嘉良有望回归TVB 两位花旦加入战团

由金牌监制钟澍佳打造，集合佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛等演员的TVB与优酷联合呈献律政剧《正义女神》本星期进入结局篇，「言惠知」佘诗曼与「高成彬」刘倬昕的最终对决，与及「高淑桦」陈炜的震撼抉择掀起连番高潮，剧集播出后更成为全城热议焦点。佘诗曼和陈炜早前曾透露《正义女神》可能会开拍前传，不过佘诗曼饰演的「言惠知」不会出现。

TVB决定开拍前传《模范律师团》

为回应热潮，今日（29日）有报道指TVB决定开拍前传《模范律师团》，以陈炜的角色「高淑桦」为主轴，揭开她如何成为人母及律政界强人的神秘过去。据悉，该剧暂定6月开拍，剧本正在积极创作中，「三届视帝」罗嘉良（捞家）正在洽谈加盟，有望坐镇斗戏，这将是他自2017年《与谍同谋》后，相隔近10年再次拍摄TVB剧集。

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罗嘉良认与钟澍佳倾合作

罗嘉良当年在《难兄难弟》曾与钟澍佳合作，他受访时直认此事并说：「呢套剧系倾紧嘅，希望成功啦！我都好耐冇同阿佳合作，好多谢佢揾我。」罗嘉良笑言除了好剧本，更希望能与旧朋友开心合作：「最紧要拍得开心。」虽然今次佘诗曼饰演的「言惠知」不会登场，但加入了两位上位花旦张曦雯（Kelly）及刘佩玥（Moon）与陈炜展开连场角力。

张曦雯非常喜欢陈炜的角色

张曦雯表示是《正义女神》的忠实观众，非常喜欢陈炜的角色，并期待再次合作，对于今次饰演演律师，张曦雯说：「我喺《踩过界II》演过，相信台词难唔到我。」刘佩玥也表示非常期待，并笑称自己与律师角色有缘，曾在《四个女仔三个BAR》及《巨塔之后》中饰演律师。她更是陈炜的「小粉丝」，希望能有更多对手戏：「我超级钟意炜哥，一见到佢就会心心眼！」

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