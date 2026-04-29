阿Sa蔡卓妍结婚丨与林俊贤Elvis三月已在泰国秘婚？婚礼细节曝光 容祖儿关智斌与密友齐见证

43岁阿Sa蔡卓妍昨日（28日）在无预警下宣布与健身教练林俊贤Elvis结婚，其后《星岛头条》曾收到独家消息，蔡卓妍与健身教练男友林俊贤（Elvis）的婚礼在泰国举行兼已有一段时间，经理人霍汶希（Mani）亦表示蔡卓妍在挚爱亲朋的见证下完成人生大事，但对婚礼细节则不便透露。

阿Sa蔡卓妍结婚疑在3月份举行

阿Sa蔡卓妍和林俊贤Elvis结婚消息传出后，随即有网民在Threads发文并贴上一段关智斌的「高富帅」密友Edwin在3月份于泰国庆祝生日影片并说：「原来上个月Edwin同埋Kenny去泰国系去参加阿sa嘅秘密婚礼！大家仲一齐庆祝咗edwin生日， Joey同另一半当时都有俾fans影到喺泰国。大家都好sweet。」

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容祖儿亦被人拍到身在泰国

其实在3月份曾有一段关智斌「高富帅」密友Edwin生日短片流传，当时有网民称：「Kenny又陪住佢去泰国庆生，两个人黐得好埋， 记住开声听啦，开头第一句即系Kenny把声，佢得手手出镜，听声仲有阿sa都喺度。」除了阿sa蔡卓妍外，容祖儿亦被人拍到身在泰国的相片，原来当时大家是出席阿Sa蔡卓妍和林俊贤Elvis的婚礼，期间又为Edwin庆祝生日，Edwin亦有留言恭喜阿Sa蔡卓妍：「要永远牵手，forever喜喜喜，Congrats！」

林俊贤婚后笑言要勤力工作

昨日《星岛头条》亦独家直击林俊贤由健身室前往附近银行，逗留半小时才出来，见到记者上前拍照，他一脸错愕，听到记者讲恭喜，他不知所措带笑挥手想避开镜头，当记者提到终于与蔡卓妍拉埋天窗，他连声讲多谢立即折返银行，相隔十分钟后才出来并登上电召车，礼貌向记者表示不惯面对很多人讲话，追问到婚礼详情，他也只连声讲多谢，没透露婚礼和蜜月地点等细节，问到新婚即开工是否要努力揾钱养老婆蔡卓妍，他笑言要勤力工作。

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